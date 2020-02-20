ГКНБ: Состояние здоровья Атамбаева стабильное

Пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности прокомментировала состояние здоровья Алмазбека Атамбаева.

Пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности прокомментировала состояние здоровья Алмазбека Атамбаева. «Состояние Атамбаева стабильное, врачи ГКНБ круглосуточно дежурят и наблюдают за состоянием его здоровья», — рассказали в пресс-службе.

Ранее адвокат Замир Жоошев сообщил об ухудшении состояния здоровья [низкое давление] Атамбаева.

Источник: Баракелде