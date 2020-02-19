ЖК одобрил освобождение судьи Верховного суда Нургуль Сатыбалдиевой

Жогорку Кенеш одобрил освобождение Нургуль Сатыбалдиевой Айыповны от должности судьи Верховного суда.
Жогорку Кенеш одобрил освобождение Нургуль Сатыбалдиевой Айыповны от должности судьи Верховного суда.
На заседании парламента представитель президента Курманбек Дыйканбаев сообщил депутатам, что есть решение Совета судей и заявление судьи об увольнении по собственному желанию.
После чего, вице-спикер Аида Касымалиева поставила вопрос на голосование.
За освобождение проголосовали 78 депутатов, против — нет, на заседании были зарегистрированы 100 депутатов.
Справка: Сатыбалдиева Нургуль Айыповна с 13 сентября 2012 года работала в должности судьи Верховного суда КР.
Источник: Кабар
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