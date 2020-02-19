«Скоро в Минтрансе будет еще один скандал»​

Гражданский активист полагает, что в транспортном ведомстве необходимо менять все руководство

Если глава Минтранса говорит, что готов уйти с поста из-за скандала со своим замом, то пусть сделает это, иначе его слова – популизм. Таким мнением с Vesti.kg поделился глава общественного фонда «Общество против коррупции» Манас Кадыров.​

- Если Жанат Бейшенов понимает свою ответственность, то он должен был прийти к премьеру уже с готовым заявлением об уходе, – отметил активист. – В нашей стране Министерство транспорта и дорог – одно из самых коррумпированных, упущения есть во всех сферах деятельности этого ведомства. Сейчас с взяткой задержан один замминистра Женишбек Ногойбаев, но мы располагаем информацией о том, что и другой заместитель главы Минтранса занимается незаконными делами. Мы уже собрали документы и готовы представить их Совету безопасности.​

Глава общественного фонда сказал, что в Минтрансе необходимо менять все руководство, а не только министра.​

- Каждый раз в этом ведомстве вспыхивают коррупционные скандалы, – посетовал он. – Даже если министр подаст в отставку, то надо и всех замов снять, потому что там очень слабое руководство.

Напомним, что глава Минтранса Жанат Бейшенов готов уйти со своего поста ​в связи с арестом его заместителя при даче взятки. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.

По словам чиновника, он уже заходил в кабинет премьер-министра и сообщил Мухаммедкалыю Абылгазиеву о своей позиции.

Ранее замминистра транспорта и дорог Женишбек Ногойбаев был задержан сотрудниками ГКНБ за дачу взятки в размере 10 тысяч долларов.

Известно, что вместе с ним в коррупции подозревается директор Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Анарбек Бекмуратов.

Сообщалось, что замминистра давал денежные средства сотруднику АКС ГКНБ за прекращение уголовного преследования работников курируемого им Государственного агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля, проходящих фигурантами по ранее зарегистрированным материалам досудебного производства.

Источник: VESTI.KG