 Экс-вице-премьер: Акын Мамбеталиев – хороший специалист

По мнению Тайырбека Сарпашева, новый глава ГРС отлично справится с новыми обязанностями
По мнению Тайырбека Сарпашева, новый глава ГРС отлично справится с новыми обязанностями
Новый председатель Государственной регистрационной службы Акын Мамбеталиев – хороший специалист высокотехнологичной отрасли. Таким мнением с Vesti.kg поделился бывший глава ведомства, экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев.
- Акын Мамбеталиев – очень способный, ответственный, порядочный, современный молодой человек, – сказал он. – Я работал с ним в одной команде. Знаком с Мамбеталиевым еще с тех времен, когда я работал вице-премьером. Он хороший специалист высокотехнологичной отрасли. Мамбеталиев принимал непосредственное участие в создании биометрической системы. Думаю, что он справится с новыми обязанностями. Желаю ему успехов.
Напомним, что накануне распоряжением премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева Акын Мамбеталиев назначен главой ГРС. Ранее он занимал должность руководителя госпредприятия «Инфоком».
Источник: VESTI.KG
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