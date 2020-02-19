Экс-вице-премьер: Акын Мамбеталиев – хороший специалист

По мнению Тайырбека Сарпашева, новый глава ГРС отлично справится с новыми обязанностями​

По мнению Тайырбека Сарпашева, новый глава ГРС отлично справится с новыми обязанностями​

Новый председатель Государственной регистрационной службы Акын Мамбеталиев – хороший специалист высокотехнологичной отрасли. Таким мнением с Vesti.kg поделился бывший глава ведомства, экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев.​

- Акын Мамбеталиев – очень способный, ответственный, порядочный, современный молодой человек, – сказал он. – Я работал с ним в одной команде. Знаком с Мамбеталиевым еще с тех времен, когда я работал вице-премьером. Он хороший специалист высокотехнологичной отрасли. Мамбеталиев принимал непосредственное участие в создании биометрической системы. Думаю, что он справится с новыми обязанностями. Желаю ему успехов.

Напомним, что накануне распоряжением премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева Акын Мамбеталиев назначен главой ГРС. Ранее он занимал должность руководителя госпредприятия «Инфоком».​

Источник: VESTI.KG