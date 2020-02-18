Афера по-жапаровски, или Как была урезана территория школы в иссык-кульском селе Корумду?

В 2005 году 0,73 га территории средней школы им. К. Орозова в селе Корумду Иссык-Кульской области были незаконно отделены и переданы в частную собственность экс-депутату Садыру Жапарову, ныне отбывающего срок в тюрьме.

В 2005 году 0,73 га территории средней школы им. К. Орозова в селе Корумду Иссык-Кульской области были незаконно отделены и переданы в частную собственность экс-депутату Садыру Жапарову, ныне отбывающего срок в тюрьме.

Начнем с самого начала. За сделкой стоял бывший глава Кум-Бельского айылного аймака Д. Алсейитов, который позже покончил жизнь самоубийством. В 2005 году по его инициативе указанный участок передается в аренду гражданину Алмазу Сулайманову, уроженцу села Кожояр Иссык- Кульского района. Чтобы передать участок, Алсейитов ввел в заблуждение преподавательский состав школы, заявив на общем собрании, что А. Сулайманов будет оказывать ежегодную спонсорскую помощь в улучшении материально-технической базы школы. В архиве школы сохранился соответствующий протокол общего собрания

Далее после собрания, 22 августа 2006 года, айыл окмоту продает земельный участок А. Сулайманову за 52 тыс. сомов. Сделка документируется в Иссык-Кульском районном управлении регистрации прав на недвижимое имущество, и он получает госакт, удостоверяющий его право на владение земельным участком.

Первого марта 2007 года А. Сулайманов «перепродает» участок за 219 тыс. долларов Орозобеку Нуркожоевичу Жапарову (брату Садыра Жапарова). На самом деле цена только документируется, не более. После того как Алмаз Сулайманов передает земельный участок брату Садыра Жапарова, он хвастается на посиделках перед своими приятелями, что ему досталась однокомнатная квартира Бишкека как поощрение за успешно провернутую аферу семьи Садыра Жапарова. Оказывается, чтобы завладеть частью школьной территории, Садыр Жапаров использовал главу Кум-Бельского айыл окмоту Д. Алсейитова и А. Сулайманова. Первоначально Алмаз Сулайманов как бы покупает этот участок, а после он как бы им перепродает, в общем, проворачивается афера. И после этого А. Сулайманову дают однокомнатную кваритру в Бишкеке за его услугу.

Следует отметить, что в первоначальном документе территория средней школы им. К. Орозова составляла 4,32 га, а по нынешним документам составляет 3,9567 га. Иными словами, в результате аферы С. Жапарова площадь школьной территории была урезана.

Далее в 2018 году Орозобек Жапаров передал земельный участок сыну С. Жапарова — Дастану Садыр уулу, который погиб в автомобильной катастрофе в 2019 году. Был оформлен договор дарения. В том же 2018-м Дастан Садыр уулу продал указанный земельный участок Мамбету Асылбекову, жителю с. Ананьево Иссык-Кульского района, но нотариальных документов нет.

Получается, что хотя Садыр Жапаров выставляет себя болеющим за народ, на самом деле в интересах своей семьи он активно проворачивал такие аферы еще с 2005 года. Можно долго рассказывать о его последующей приватизации «Джергалана», затем в участии в рейдерском захвате «Инвестбанка «Иссык-Куль» и других темных делах. И как можно назвать такого политика патриотом народа?

Источник: tezkabar.org