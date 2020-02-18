Назгуль Толомушева, супруга экс-Президента: «Курманбек Салиевич – моя истинная любовь»

Наверно, сейчас в Кыргызстане мало людей, интересующихся судьбой экс-президента Бакиева и его нынешней жизнью.

Наверно, сейчас в Кыргызстане мало людей, интересующихся судьбой экс-президента Бакиева и его нынешней жизнью. В последние дни распространились слухи о его разводе с женой, появились утверждения: «госпожа Назгуль сбежала на Родину». Ведь, для кыргыза сплетни – все равно, что сливочное масло во рту… Да и мы, журналисты, спокойно не можем усидеть на месте. И по своим каналам мы связались со второй супругой экс-президента Назгуль в далеком Минске и поговорили с ней. Назгуль поделилась с нами своим беспокойством за семью, детей и их будущее. Интервью публикуется без изменений.

- Назгуль Муратбековна, только после 7 апреля стало известно о вас в качестве второй супруги Курманбека Бакиева. Сколько времени вы совместно проживаете с Курманбеком мырзой?

- Мы с Курманбеком Салиевичем проживаем совместно с 1995 года.

-Как вы познакомились с ним?

- Мы познакомились в 1993 году, когда Курманбек Салиевич работал акимом Тогуз-Тороузского района. Мой будущий супруг понравился мне с первого взгляда. Так сложилась судьба… Нам с ним выпало вместе испытать и сладость и горечь жизни, мы с ним живем единой семьей.

- Курманбек Салиевич 7 апреля стрелял в народ, сам сбежал, спасаясь. Какова безопасность ваших детей? Вы не испугались проклятий народа?

-Во-первых, Курманбек Салиевич не стрелял в народ, и такого приказа не давал. В Кыргызстане произошел вооруженный переворот. Это подтвердили главы государств, входящих в ОДКБ. Нельзя сказать, что он сбежал, спасая себя. После 7 апреля он девять дней находился на юге страны. Он обратился ко всем международным организациям с предложением создать комиссию по событиям 7 апреля и дать им оценку. С каждым днем усиливался раскол народа, обострился вопрос «север – юг», и в этой связи с чистыми мыслями: «чтобы в стране поскорее наступили стабильность и мир, и не возникли региональные столкновения», он счел правильным покинуть страну.

Это предложение обсуждалось главами соседних государств, которые нашли такое решение верным. Что касается вашего вопроса о «страхе перед проклятиями», напомню, что когда в 2005 году Курманбек Салиевич пришел к власти с настоящей революцией, не было никакого кровопролития, за два дня в стране восстановился мир, и мы не думали ни о каких проклятиях. Может быть, об этом следует подумать тем, кто пришел во власть, пролив кровь стольких ребят, заставив скорбеть их родителей…

- Чем вам запомнились первые дни пребывания в Минске?

- Наверное, невозможно словами передать состояние человека, приложившего все свои силы ради народа, но как говорится «нет врага хуже, чем вышедший из своей среды предатель», поэтому трудно передать состояние главы того государства, в котором вероломно совершен вооруженный переворот. Мы - его семья, близкие родственники в силу своих возможностей поддерживали его, говорили, что время все расставит по местам, правда гнется, но не ломается, то есть, не жалели помощи.

- Здесь говорят, что Вы бросили Курманбека Салиевича и вернулись в Кыргызстан, есть ли доля правды в этом?

- Я никогда не оставляла Курманбека Салиевича одного. Известно же, что в жизни такой известной в народе личности случаются разные события. Раз мы поженились, чтобы вместе переживать «зной и стужу», то не приведи Бог подобной бесчеловечности. Так что разговоры о разладе – ложные сплетни.

- Есть ли разница между Президентом Бакиевым и беглецом Бакиевым в Минске?

- Каким я знала раньше Курманбека Салиевича, таким он и остался. Разница в том, что если раньше много говорили о завтрашнем дне народа и государства, то сейчас - о семье, о детях и их будущем, вообще-то, тем для разговоров много. Он дает детям отцовское воспитание.

- В свое время кроме Бакиева и другие господа, наверное, сватались к Вам. Почему же Вы выбрали Курманбека Салиевича, тебя заинтересовало его положение (власть)?

- Курманбек Салиевич в моей жизни – источник любви, удовольствия, а также чистого детского чувства. Если я тогда пошла вслед за своей любовью, то сейчас горжусь, что являюсь супругой такой личности. Других я не замечала.

-Каковы ваши отношения с родственниками Курманбека Салиевича, с его сыном Максимом?

- Отношения с родственниками и его сыновьями Маратом и Максимом хорошие.

- Говорят, что : «У Бакиева было много тайных жен», Вы знали об этом?

- Перед инаугурацией в 2005 году казахские композиторы посвятили Курманбеку Салиевичу песню-пожелание, в которой говорилось, что такому высокому предводителю народа - «много жен», я оцениваю, что так неправильно говорить.

- Вы близко знакомы с первой супругой - Татьяной Бакиевой?

- Мы с Татьяной Васильевной хорошо знаем друг друга… Я ее очень ценю и уважаю как женщину и мать.

- Вы высказывали критику Бакиеву за вмешательство его семьи, детей, братьев во государственные дела? И вообще, Курманбек Салиевич слушался Вас?

- Я никогда не вмешивалась.

- Говорят, что «Бакиев снова стремится придти во власть», есть ли у него действительно мысли вернуться в нее?

- У Курманбека Салиевича нет мысли о возвращении во власть. А как сложится оставшаяся жизнь, обстоятельства и условия покажет время.

-Какой будет Ваша дальнейшая жизнь, как Вы думаете?

- «Человек предполагает, а Бог располагает», загадывать наперед не буду, все в руках Аллаха. Как бы ни повернулась судьба, постараемся держаться семьей вместе.

- Вы бы хотели жить в Кыргызстане, или Вам понравилась Белоруссия?

- Белоруссия нам понравилась. Люди здесь простые, хорошие, с широкой душой. Раз так сложились обстоятельства, привыкаешь. Пока народ правильно не поймет и не узнает о невиновности Курманбека Салиевича, нам лучше оставаться здесь. Конечно, на родной земле и земля – золото, но пока у нас нет мыслей вернуться в Кыргызстан.

Источник: газета "Айат" №6 от 17.02.2011/ стр.4