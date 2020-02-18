Новым председателем ГРС назначен Акын Мамбеталиев

Ранее он был заместителем директора ГП «Инфоком»

Ранее он был заместителем директора ГП «Инфоком»

Новым председателем ГРС назначен Акын Мамбеталиев. Об этом Vesti.kg сообщили в ведомстве.

Ранее Мамбеталиев был заместителем директора ГП «Инфоком» при Госрегистре. Сегодня его представят коллективу.

Председатель Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов освобожден от должности 13 февраля.

Источник: VESTI.KG