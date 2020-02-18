Ранее он был заместителем директора ГП «Инфоком»
Ранее он был заместителем директора ГП «Инфоком»
Новым председателем ГРС назначен Акын Мамбеталиев. Об этом Vesti.kg сообщили в ведомстве.
Ранее Мамбеталиев был заместителем директора ГП «Инфоком» при Госрегистре. Сегодня его представят коллективу.
Председатель Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов освобожден от должности 13 февраля.
Источник: VESTI.KG
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