 Глава Минтранса зашел к Абылгазиеву и сообщил, что готов уйти в отставку 

Жанат Бейшенов заявил, что несет моральную ответственность за скандал с задержанием своего заместителя
Жанат Бейшенов заявил, что несет моральную ответственность за скандал с задержанием своего заместителя
Министр транспорта и дорог КР Жанат Бейшенов готов уйти с занимаемой должности в связи с арестом его заместителя при даче взятки. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.
По словам чиновника, он уже заходил в кабинет премьер-министра и сообщил Мухаммедкалыю Абылгазиеву о своей позиции.
- В любом случае я несу моральную ответственность, - подчеркнул Бейшенов. - Я сообщил руководству, что готов понести наказание вплоть до увольнения.
Напомним, замминистра транспорта и дорог Женишбек Ногойбаев 7 февраля был задержан сотрудниками ГКНБ за дачу взятки в размере 10 тысяч долларов.
Известно, что вместе с ним в коррупции подозревается директор Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Анарбек Бекмуратов.
Сообщалось, что замминистра давал денежные средства сотруднику АКС ГКНБ за прекращение уголовного преследования работников курируемого им Государственного агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля, проходящих фигурантами по ранее зарегистрированным материалам досудебного производства.
Источник: VESTI.KG
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