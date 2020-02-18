«В Кыргызстане светская система, но давайте перестанем обманываться, куда мы идем»

Религиовед напомнил, что население КР и стран-соседей возвращается к религиозным ценностям

Ислам как проектная идеология будет играть ведущую роль в евразийском социализме. Об этом заявил на круглом столе на тему «Советский союз как историческое воплощение евразийского социализма» создатель программы «Лезвие Оккама» Эмиль Джумабаев.

Так он успокоил религиоведа Кадыра Маликова, опасающегося, что идеи евразийства недостаточно для формирования у людей востребованной «картинки будущего», которая, по его словам, есть на Западе и в исламских государствах.

- Эксперты аналитических центров в США рассматривают с этой точки зрения Россию, Китай и ислам, - говорил тот. – Согласно их результатам, Россия и Китай не имеют «картинки будущего», ее имеет только ислам. Речь идет о построении всемирного халифата.

Эмиль Джумабаев ответил:

- Социализм будущего будет по сути своей религиозным. Он не может быть прежним: материалистическим и атеистическим, каким был советский. В евразийском социализме, я думаю, ислам как проектная идеология будет играть ведущую роль.

Религиовед же считает, что современная молодежь в своем большинстве далека от евразийства, тюркского и православного мира. По мнению Маликова, для молодых людей наиболее актуально мировоззрение «Человек человеку волк», внушенное рыночной экономикой.

Он сомневается, что евразийский проект может представлять собой нечто большее, чем тему для философских рассуждений. Чтобы применить его на практике, религиовед предложил взглянуть на современное общество «через призму формирующейся ценностной системы в режиме реального времени».

- Мы видим борьбу за умы молодежи, - заметил он. – Даже если идея евразийства привлекательна для старшего поколения и философов, даже если будет политический заказ на нее, за окном другая жизнь – определенный пласт молодежи имеет идейные ценности и ориентиры западного направления, либеральные, или же исламские.

По мнению Кадыра Маликова, сегодня население стран СНГ, которые представляют собой гипотетическое «евразийское пространство», возвращается к религиозным ценностям. При этом в Кыргызстане повсеместно царит нетрадиционный ислам, а также все сильнее распространяется концепт понимания мира через призму религиозных традиций Саудовской Аравии или Турции, а также ваххабизма – разделения государств на «страны мира» и «страны войны», «страны неверия». Одновременно по всей планете наблюдается рост ксенофобии и национализма.

- Насколько будет верным понятие евразийства в рамках сосуществования различных концепций? - рассуждает он.

Религиовед назвал натянутым утверждение некоторых историков о том, что Российская империя стала наследницей Золотой Орды. Он отметил, что примерно с середины своего пути еще светское по своей сути государство чингизидов «воспринималось как мусульманское».

- Религиозная политика была толерантная, но хан Берке уже исповедовал ислам и старался применять наказания по законам шариата, были мечети, собирали зякет, - сказал Маликов. - Насколько россияне могут считаться наследниками Золотой орды, не знаю.

Он добавил, что если евразийство – это проект «собирания земель», то и диалог внутри интеграционного пространства должен быть на равных.

Комментируя опасения религиоведа, Эмиль Джумабаев в очередной раз подчеркнул, что идея евразийства не тождественна «русскому миру», а рассматривается как единый для всех причастных духовный импульс.

Говоря о роли религии в государстве, Кадыр Маликов напомнил, что власть формирует повестку дня, дискурс, а любая инициатива должна иметь легитимность. Он привел в пример православное «венчание на царство» в царской России или древнюю легитимизацию власти представителями жречества.

- Современное российское государство тоже без церкви – ничто, - считает он. - У нас в Кыргызстане светская система, но давайте перестанем обманываться, куда мы идем.

Источник: VESTI.KG