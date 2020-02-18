В Кыргызстане более 30 прокуроров привлечены к ответственности

Прокурор Жайылского района понижен в должности

По итогам работы органов прокуратуры за 2019 год за допущенные нарушения более 30 работников прокуратуры привлечены к ответственности. Соответствующий приказ подписал генпрокурор Откурбек Джамшитов.

24 прокурорам объявлены выговоры. В том числе всем областным прокурорам и прокурорам Бишкека и Оша.

Кроме того, 4 работника органов прокуратуры предупреждены о недопущении нарушений, 7 объявлены замечания.

Прокурор Жайылского района Чуйской области понижен в должности.

Эти решения были рекомендованы коллегией за ослабление прокурорского надзора и ненадлежащее исполнение отраслевых приказов руководителями и работниками отдельных прокуратур.

Пресс-служба Генпрокуратуры