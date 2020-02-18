В Кыргызстане более 30 прокуроров привлечены к ответственности

Прокурор Жайылского района понижен в должности
По итогам работы органов прокуратуры за 2019 год за допущенные нарушения более 30 работников прокуратуры привлечены к ответственности. Соответствующий приказ подписал генпрокурор Откурбек Джамшитов.
24 прокурорам объявлены выговоры. В том числе всем областным прокурорам и прокурорам Бишкека и Оша.
Кроме того, 4 работника органов прокуратуры предупреждены о недопущении нарушений, 7 объявлены замечания.
Прокурор Жайылского района Чуйской области понижен в должности.
Эти решения были рекомендованы коллегией за ослабление прокурорского надзора и ненадлежащее исполнение отраслевых приказов руководителями и работниками отдельных прокуратур.
Пресс-служба Генпрокуратуры
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