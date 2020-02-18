Экс-вице-спикер: До сих пор не известно, на основе какого соглашения будет строиться логистический центр

Бывший парламентарий переживает, что крупный проект не принесет прибыли стране
Бывший парламентарий переживает, что крупный проект не принесет прибыли стране. Строить логистический центр в Нарыне нельзя до тех пор, пока не будет обнародовано соглашение, на основе которого земля выдается в аренду. Таким мнением с Vesti.kg
поделился экс-вице-спикер Кубанычбек Исабеков.
- Для поднятия экономики страны необходимы инвестиции. Вместе с тем, инвестиции должны работать в первую очередь в пользу Кыргызстана с соблюдением нашего законодательства и в интересах государства и нашего народа, а затем в пользу инвестора, -отметил он. - При этом мы все, особенно правительство, должны думать о целостности и неприкосновенности территорий Кыргызской Республики, о единстве нашего народа и здоровье наших граждан Кубанычбек Сатиндиевич сказал, что выступает против того, чтобы наша республика брала в долг у соседних стран.
- К сожалению, руководство СЭЗ «Нарын» до сегодняшнего дня не опубликовало договор о том, для чего и как получили этот земельный участок от местной власти, а также полный текст соглашения между СЭЗ «Нарын» и гражданами Лю Ин и Эмилем Абдыкадыровым, посетовал он.
- Народу не понятно и то, почему договор не опубликовали в СМИ. Какие там есть секреты и что остается под занавесом… Возникают также вопросы: кто они Лю Ин и Эмиль Абдыкадыров - и откуда берут деньги? Глава правительства сказал, что
договор подписали Сооронбай Жээнбеков и председатель Си Цзиньпин. Я нигде не читал, что логистический центр должен быть построен именно на том месте в Ат-Башинском районе. И если международный договор подписан руководителями двух стран, тогда почему он должен строиться в интересах двух вышеназванных людей? Почему наше правительство или местная власть не реализуют договор, подписанный лидерами двух стран без этих двух людей? Есть множество таких вопросов. Я против потери родных земель, для меня на первом месте здоровье и будущее нашего народа, а также целостностьнашего государства.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в Нарынской области более тысячи местных жителей вышли на митинг против строительства логистического центра.
Источник: Vesti.kg
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