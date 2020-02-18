Расследование дела о нападении на журналиста Болота Темирова завершено

Милиция Бишкека завершила расследование дела о нападении на главного редактора кыргызстанского информационного портала FactCheck.kg Болота Темирова.

Милиция Бишкека завершила расследование дела о нападении на главного редактора кыргызстанского информационного портала FactCheck.kg Болота Темирова. Об этом сообщает радио «Азаттык».

По словам Болота Темирова, подозреваемым вменяют грабеж и хулиганство. Дело находится на стадии передачи в суд.

Журналиста избили 9 января днем в центре Бишкека. Возле офиса редакции FactCheck.kg трое неизвестных мужчин спортивного телосложения напали на Темирова и отобрали у него телефон.

Болот Темиров связал нападение на него со своей профессиональной деятельностью. Медиасообщество осудило избиение журналиста, назвав его демонстративным актом «для устрашения журналиста, который занимается журналистскими расследованиями в Кыргызстане».

Сайт под руководством Темирова и международная экспертно-журналистская расследовательская группа Bellingcat расследовали происхождение состояния бывшего заместителя председателя государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова и его родственников, которые находятся в центре коррупционного скандала в связи с предполагаемым выводом сотен тысяч долларов из Кыргызстана.

После нападения на Темирова посольство США в Бишкеке осудило случившееся и призвало Бишкек провести оперативное и тщательное расследование. «Комитет по защите журналистов» призвал власти Кыргызстана обеспечить представителям СМИ возможность освещать обвинения в коррупции без опасений за свою безопасность. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир тоже осудил нападение, заявив, «никакого запугивания журналистов быть не должно».

Источник: elgezit.kg