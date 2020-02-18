(Видео) Клара Сооронкулова об Атамбаеве, взятках и выборах в ЖК

Все знают Клару Сооронкулову как самого известного судью в Кыргызстане, которая в период президентства Атамбаева не побоялась бросить ему вызов лицо.
Все знают Клару Сооронкулову как самого известного судью в Кыргызстане, которая в период президентства Атамбаева не побоялась бросить ему вызов лицо. Но никто не знает ее как преподавателя выпестовавшего целую плеяду юристов Кыргызстана, принципиального политика, всегда имеющего особое мнение, прекрасную мать и бабушку. Смотрите про нашу героиню в нашем актуальном интервью!
Источник: elgezit.kg
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