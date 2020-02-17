Назирбек Борубаев назначен спецпредставителем правительства КР по приграничным вопросам

Борубаев Назирбек Нарматович назначен специальным представителем правительства КР по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства страны.
Борубаев Назирбек Нарматович назначен специальным представителем правительства КР по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства страны.
Как сообщает пресс-служба кабмина КР, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Биография
Назирбек Борубаев родился в 1952 году. Образование высшее, окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства по специальности «Инженер-землеустроитель».
1969 – учитель начальных классов в школе в Лейлекском районе;
1975-1984 – филиал института «Кыргызгипрозем» в Оше, инженер, руководитель партии;
1984-1986 – Управление сельского хозяйства Лейлекского района, главный инженер-землеустроитель;
1986-1989 — народный комитет контроля Лейлекского района, инспектор;
1990 – партийный комитет Лейлекского района, инструктор;
до 1992-го – глава Лейлекского айыльного кенеша Лейлекского района;
1992-1994 – глава сельскохозяйственного кооператива «Кара-Суу» Лейлекского района;
1994-1996 – главный специалист Центра по проведению аграрной реформы Лейлекского района;
1996-1999 – глава Лейлекского айыл окмоту;
1999-2000 – главный специалист Лейлекского районного управления государственного регистра;
2000-2011 – директор Баткенского областного Центра по недвижимости и земельным ресурсам;
2011-2013 — главный специалист южного отделения Государственного проектного института по землеустройству «Кыргызгипрозем»;
2013-2020 — глава южного регионального отделения по делимитации и демаркации государственной границы Государственного проектного института по землеустройству «Кыргызгипрозем» Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.
Источник:elgezit.kg
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