Назирбек Борубаев назначен спецпредставителем правительства КР по приграничным вопросам

Борубаев Назирбек Нарматович назначен специальным представителем правительства КР по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства страны.

Борубаев Назирбек Нарматович назначен специальным представителем правительства КР по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства страны.

Как сообщает пресс-служба кабмина КР, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Биография

Назирбек Борубаев родился в 1952 году. Образование высшее, окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства по специальности «Инженер-землеустроитель».

1969 – учитель начальных классов в школе в Лейлекском районе;

1975-1984 – филиал института «Кыргызгипрозем» в Оше, инженер, руководитель партии;

1984-1986 – Управление сельского хозяйства Лейлекского района, главный инженер-землеустроитель;

1986-1989 — народный комитет контроля Лейлекского района, инспектор;

1990 – партийный комитет Лейлекского района, инструктор;

до 1992-го – глава Лейлекского айыльного кенеша Лейлекского района;

1992-1994 – глава сельскохозяйственного кооператива «Кара-Суу» Лейлекского района;

1994-1996 – главный специалист Центра по проведению аграрной реформы Лейлекского района;

1996-1999 – глава Лейлекского айыл окмоту;

1999-2000 – главный специалист Лейлекского районного управления государственного регистра;

2000-2011 – директор Баткенского областного Центра по недвижимости и земельным ресурсам;

2011-2013 — главный специалист южного отделения Государственного проектного института по землеустройству «Кыргызгипрозем»;

2013-2020 — глава южного регионального отделения по делимитации и демаркации государственной границы Государственного проектного института по землеустройству «Кыргызгипрозем» Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

Источник:elgezit.kg