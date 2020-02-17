Жылдыз Жолдошова, общественный деятель: «Я недовольна правительством и парламентом»

На первый взгляд может показаться, что политическая обстановка в Кыргызстане стабильная.

— Госпожа Жылдыз, как вы оцениваете сегодняшнюю политико-экономическую ситуацию в Кыргызстане?

— На первый взгляд может показаться, что политическая обстановка в Кыргызстане стабильная. В то же время есть 10 вопросов, которые могут подорвать стабильность. Эти 10 вопросов власть должна решить. Конкретно об этих вопросах расскажу в следующий раз… Что касается экономической ситуации, то она усложнилась. Потому что финансовый, экономический кризис наблюдается во всех странах, не только в нашей. Но в нашей стране ситуация действительно тяжелая. По правде говоря, в нашей стране пока никто не может гарантировать стабильность. Инвесторы едут в тихие, спокойные страны, где царит мир, инвестируют. А без инвестиций мы не сможем продвинуться вперед даже на один шаг. Этого не понимает нынешняя власть.

— Есть партии, которые уже сейчас готовятся к парламентским выборам. Как вы готовитесь к выборам, будучи сопредседателем партии «Аалам»?

— Партии «Аалам», «Бутун Кыргызстан» и «Ар-Намыс» договорились работать сообща над тем, чтобы внести изменения в выборное законодательство. Президентская администрация, парламент, правительство не уделили внимания этому вопросу. Никто не гарантирует, что у нас будут проходить объективные и справедливые выборы, если не изменить избирательный кодекс на корню. Парламент запаздывает с этим…

— Работой какого министерства вы недовольны? Почему?

— Правительство вроде как старается и работает. Но не могут довести до конца какой-то вопрос, продемонстрировать результаты народу. Поэтому общественность недовольна. На той же границе раз за разом вспыхивают конфликты. В 2018 году за десять дней до конца месяца Рамазан я высказалась по этому поводу: «Решайте этот вопрос, иначе это ни к чему хорошему не приведет». И тогда, и сейчас не слушают друг друга. Самой острой остается проблема на кыргызско-таджикской границе. Правительство не смогло решить вопрос, поэтому я недоволен. И в других министерствах проблем хватает. Можно долго перечислять. Куда ни кинь – всюду клин.

— Удовлетворяет ли вас деятельность депутатов парламента? Если нет – почему?

— Я не ошибусь, если скажу, что некоторой частью депутатов парламента недовольна вся общественность, не только я. Парламент – это представители народа. Здесь отстаиваются интересы народа. Можно по пальцам одной руки пересчитать депутатов, которые опираются на неоспоримые факты, выступая с трибуны парламента, указывают власти на ее ошибки, озвучивают правду. Власть – в руках народа. Народные избранники должны быть сильны. Они должны думать об интересах общественности и страны. Любая страна может жить без президента. Но ни одна страна не может на должном уровне функционировать без парламента. Парламент – огромная политическая сила. В пятом созыве у нас были сильные личности. Они пришли в тяжелое время, после апрельских и июньских событий, хорошо работали, несмотря на разногласия. Так говорю не только я, но и народ. Что ни говори, а сегодняшнему парламенту недолго осталось работать. Легендарный парламент и V созыв отлично отработали. Нынешним далеко до них.

Источник: газета «Азия news» №6 от 13.02.2020 / стр. 5