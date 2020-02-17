Торговля гюленовцев дошла до судей?

13 февраля 2020 года Верховный суд Кыргызской Республики во второй раз рассмотрел дело вокруг торгового центра «Вефа», назначил следующее заседание на 20 февраля.

13 февраля 2020 года Верховный суд Кыргызской Республики во второй раз рассмотрел дело вокруг торгового центра «Вефа», назначил следующее заседание на 20 февраля. В чем причина этого конфликта, дошедшего до судебного разбирательства? Кто оспаривает торговый центр Вефа, которым восхищается большинство в нашей столице?

В Кыргызстане имеются относящиеся к Гюлену не только школы, учебные заведения, но и частные компании, фирмы. В их число входит и торговый центр «Вефа» на пересечении улиц Байтика Баатыра и Горького в Бишкеке. До этого времени кыргызстанцы не знали, в чью пользу работают поступающие с указанного торгового дома средства. В реальности начали озвучивать уже с судебной трибуны слова, что «Вефу» финансировало гюленовское движение. Некоторые средства массовой информации в Кыргызстане, получающие корм от гюленовцев, не ознакомившись полностью с сомнительными обстоятельствами вокруг Вефы, публиковали сведения, порочащие действия турецкого посольства и турецкой власти.

В апреле 2004 года в Министерстве юстиции КР был зарегистрирован филиал акционерного общества «Озгюн Иншаат Тахают ве Тижарет». Через два месяца решением мэрии был выдан земельный участок площадью 5 370 кв м на 49 лет для открытия бизнеса. Началось строительство бизнес-центра, постепенно превратился в торговый центр. В 2006 году Хулуси Айверди был подготовлен генеральным директором филиалов акционерного общества «Озгюн Иншаат Тахают ве Тижарет» в Кыргызстане и Таджикистане. Акционерное общество «Озгюн Иншаат Тахают ве Тижарет» считается акционерным обществом в составе объединяющего предприятия различного вида торгово-производственного Kaynak Holding.

17 ноября 2015 года турецкая власть решением суда ввела государственное управление в акционерное общество «Озгюн Иншаат Тахают ве Тижарет». Говоря иначе, 100% акционерного общества «Озгюн Иншаат Тахают ве Тижарет» перешло в собственность турецкого государства. Это решение по требованию турецких законов было объявлено также в официальной печати торгового реестра Турции. После перехода акционерного общества к турецкому государству Алия Турумбекова по решению турецкого правительства была назначена законным представителем АО «Озгюн Иншаат Тахают ве Тижарет».

Но гюленовцы во главе с Хулуси Айверди в Кыргызстане искали способ не упустить из рук торговый центр «Вефа», никому не говоря, не объявляя официально, выставили «Вефу» на продажу, зарегистрировали на своего сторонника. Говоря другими словами, составили договор купли-продажи с фирмой, зарегистрированной в Министерстве юстиции КР как ОсОО «Аруу жылдыз». Хотя на бумаге владелицей ОсОО «Аруу жылдыз», завладевшей торговым центром, является Умсун Назарбекова, а в реальности владеют те же Хулуси Айверди и его гюленовцы-сторонники.

Кто такая владелица ОсОО «Аруу жылдыз» Умсун Назарбекова? Умсун Назарбекова — мама бывшего руководителя Кыргызпатента, предпринимателя Марата Назарбекова. Имя Марата Назарбекова однажды прогремело из-за повести пламенной любви с известной эстрадной звездой Анжеликой, его называют самым близким сторонником гюленовцев в Кыргызстане. Назарбеков — выпускник школы Себат, на трудовом пути занимал высокие должности, не слезая с седла, а сейчас как хочет, так и распоряжается «Вефой».

Зародившийся вследствие вот таких спорных обстоятельств вопрос в конце дошел до Верховного суда. Другие страны учитывают последствия негативных дел гюленовцев, расставляющих паутину как паук, принимают во внимание решение турецкой власти, основываясь на принципе укрепления межгосударственного сотрудничества, приступили к обрезанию крыла ФЕТО, признанной террористической организацией.

И в это время не могут не удивлять коррумпированные кыргызские чиновники, судьи, идущие на незаконные мероприятия. Согласно законам Турецкой Республики, «Вефа» перешла к государству, точней говоря, законный представитель АО «Озгюн Иншаат Тахают ве Тижарет» Алия Турумбекова. Однако межрайонный суд города Бишкека и судьи Бишкекского городского суда отвергли представленные факты, вынесли незаконное решение, чем вызвали недовольство.

По словам Алии Турумбековой, здесь может быть также интерес органов, распоряжающихся финансовой политикой государства. Причина – прежние руководители АО «Озгюн Иншаат Тахают ве Тижарет» шли на различные нарушения закона. Пойдя на тайный сговор с ответственными сотрудниками Налоговой службы, не платили налоги в полной мере. К тому же при проведении перерегистрации торгового центра были зафиксированы нарушения закона и в Государственной регистрационной службе.

Сейчас ждут решения, которое доведет дело до последней черты. Ясное дело, надо семь раз отмерить, один раз отрезать, в противном случае идущие следом за этим делом последствия не принесут пользы Кыргызстану. Если мы не хотим перевернуть вверх дном и без того не греющие душу кыргызско-турецкие взаимосвязи, то должны быть точными в таких спорных вопросах, укрепляющих согласие двух народов.

Источник: газета «Жаны ордо» №2 от 14.02.2020/стр.13