Дастан Сарыгулов, общественный деятель: «Президент не сможет вывести страну из тупика с «чимкирик-сопливым» парламентом

Эту горькую правду президент мог бы и не говорить народу

— Дастан ава, как вы восприняли и как поняли сказанное президентом страны на пресс-конференции 25 декабря прошлого года: «Атамбаев и себя, и меня, и государство подвел к тупику-тунгуюк»?

— Эту горькую правду президент мог бы и не говорить народу. Но сказав, показал, что президент говорит справедливо, свято придерживается честности, глубоко знает положение страны, переживает за судьбу народа. В то же время дал политическую оценку тому, как Атамбаев руководил страной 6 лет.

— В словаре Юдахина слово «тунгуюк» разъяснено как «бездна», «пропасть». Действительно ли наше государство подошло к краю «пропасти», и мы в положении, что вот-вот свалимся в нее?

— На совете безопасности 24 февраля президент сам дал поручение принять меры к примерно 30 большим руководителям за неисполнение решений Совета безопасности 2018-2019 годов. Одно дело, если неважно работают 3-5 руководителей, но другое дело — неисполнение 30 руководителями поручений председателя Совета безопасности – президента, большинство поняло, что они не поддерживают политику

- Весь народ видел, как президент рассердился, говоря, что в доказательство коррупционных дел следствия и суда вы, судьи в связке с прокурорами выпустили на свободу осужденных на 12 лет преступников …

— Видя это, народ был рад. Но дисциплинарная комиссия судей ограничилась лишь объявлением выговоров тем судьям, как бы говоря «продолжайте свои дела, освобождайте преступников, делитесь с нами взятым «чаем-паем». А в действительности дисциплинарная комиссия этим решением сказала «пусть президент сердится, а мы будем делать, как хотим». Говоря одним словом, как бы показали видом «кто такой президент, дело решаем мы». Прочитаете мнения в интернете, общественность пишет еще жестче.

— Если судьи в пьяном состоянии водят машины, совершают аварии, выпускают на свободу задержанных с наркотиками, выводят из-под ареста арестованное имущество Шадиева, то будут ведь говорить жесткие слова.

— Можем сказать, этими фактами «сама жизнь» дала честную оценку проводимой 6 лет судебной реформе. В Китае с 1,5 миллиардов народа такие судьи идут под расстрел, а в 6-миллионном Кыргызстане такие судьи дальше богатеют, продолжают свою работу, повышаются в должности. Поэтому Китай растет и процветает, а кыргызское государство подошло к тупику.

— Значит, не зря говорил на прошедшем 8 февраля курултае-съезде экс-генпрокурор Байтемир Ибраев, что 5 новых принятых кодексов привели к хаосу следственную и судебную сферу?

— Если «чимкирик-сопливый» парламент, не читая, не обсуждая 5 кодексов, в один день принял их в трех чтениях, то какой мог быть результат?

— Получается вроде обоснованным мнение, что если на подготовку 5 кодексов заплатили 390 млн сомов (6 млн долларов), то как бы кодексы не прошли в Жогорку Кенеше?

— И такое возможно. Но и это тоже оставленное Атамбаевым наследие, одна из многих причин, приведших страну к тупику.

— На Народном курултае вы предложили «давайте обратимся к президенту от имени курултая». Коротко, в чем содержание обращения?

— 2018-2019 годы открыто показали, что с атамбаевскими кадрами и по оценке самого Атамбаева с «чимкирик» парламентом президент не сможет вызволить государство из тупика. Народ убедился, что и партии не могут вывести страну из тупика, так как во время обострения положения 7-8 августа в Кой-Таше некоторые руководители политических партий сразу перешли на сторону Атамбаева.

— В таком случае на кого обопрется президент?

— На народ. На молодежь, патриотические силы, почтенных матерей в народе. Если опираясь не на посланных акимами по спискам «дежур-бужур», а с избранными народом депутатами президент проведет курултай, вместе посоветуются, как мы вытащим народ из тупика, если обопрется на народ, то сможет улучшить положение. Другого пути нет.

— Совет безопасности 24 февраля расценил как неудовлетворительное положение в горнодобывающей отрасли. Два года назад президент говорил: «Оказывается, горнодобывающая отрасль вышла из-под контроля государства». Можно было с тех пор принять меры?

— Можно было, но не произошло. Не только судьи в связке с прокурорами саботировали, но и снимающие сливки с горнодобывающей отрасли делают саботаж.

— Наверное, два года времени отобрали коррупционные дела по Бишкекской ТЭЦ, Историческому музею, чолпон-атинскому ипподрому и по другим объектам…

— Бесспорно, если Датка-Кемин, Дача СУ, вторая дорога север — юг, Джеруй, Кумтор и другие дела тоже отберут два года времени на расследования, то к завершению президентского срока положение будет очень тяжелым. Проведенный 8 февраля народный курултай показал: народ понял, узнал многие вещи. Самое большое сожаление – народ никому не стал верить, раздражается от упоминания о власти. Вышел один «дежур», народ поднял шумиху, не дал говорить. Похоже, заканчивается эпоха политических партий вместе с «дежурами»…

— Недавно на телеканале Манас жанырыгы вы показали народу иллюстрации, взятые из исторических книг, написанных 800, 700, 600 лет назад. Народ увидел, что в 13, 14, 15 веках падишахи, правившие народами в Иране, Афганистане, Средней Азии, Индии и других местах, на троне восседают в ак калпаках. Скажите кратко об этой истории?

— Это отдельное большое слово. В средних веках эпоха илхан падишахов относилась к кыргызам. (Илхан – от слова «эл каны» кыргызов).На странице 1 106 вышедшей в 2011 году в Москве книги «Азиатская Европа» с полным основанием написано: «Кыргызы – царская династия тюркских народов».

— Вы сказали о поставленной точке в споре историков, тянувшемся полтора века, о том, какому народу принадлежал шумерский язык. Какое отношение к этому имеют кыргызы?

— В 2017 году в городе Нью-Йорке вышла двухтомная книга. Среди письмен полностью сохранилось выражение: «Одна пчела приравнивается к 16 пулям». Сегодня «пчелой» мы называем улей.

Источник: газета «Жаны ордо» №2 от 14.02.2020/стр.10