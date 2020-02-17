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Политика
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Дастан Сарыгулов, общественный деятель: «Президент не сможет вывести страну из тупика с «чимкирик-сопливым» парламентом

Эту горькую правду президент мог бы и не говорить народу

Дастан ава, как вы восприняли и как поняли сказанное президентом страны на пресс-конференции 25 декабря прошлого года: «Атамбаев и себя, и меня, и государство подвел к тупику-тунгуюк»?

— Эту горькую правду президент мог бы и не говорить народу. Но сказав, показал, что президент говорит справедливо, свято придерживается честности, глубоко знает положение страны, переживает за судьбу народа. В то же время дал политическую оценку тому, как Атамбаев руководил страной 6 лет.

В словаре Юдахина слово «тунгуюк» разъяснено как «бездна», «пропасть». Действительно ли наше государство подошло к краю «пропасти», и мы в положении, что вот-вот свалимся в нее?

— На совете безопасности 24 февраля президент сам дал поручение принять меры к примерно 30 большим руководителям за неисполнение решений Совета безопасности 2018-2019 годов. Одно дело, если неважно работают 3-5 руководителей, но другое дело — неисполнение 30 руководителями поручений председателя Совета безопасности – президента, большинство поняло, что они не поддерживают политику
- Весь народ видел, как президент рассердился, говоря, что в доказательство коррупционных дел следствия и суда вы, судьи в связке с прокурорами выпустили на свободу осужденных на 12 лет преступников …

— Видя это, народ был рад. Но дисциплинарная комиссия судей ограничилась лишь объявлением выговоров тем судьям, как бы говоря «продолжайте свои дела, освобождайте преступников, делитесь с нами взятым «чаем-паем». А в действительности дисциплинарная комиссия этим решением сказала «пусть президент сердится, а мы будем делать, как хотим». Говоря одним словом, как бы показали видом «кто такой президент, дело решаем мы». Прочитаете мнения в интернете, общественность пишет еще жестче.

Если судьи в пьяном состоянии водят машины, совершают аварии, выпускают на свободу задержанных с наркотиками, выводят из-под ареста арестованное имущество Шадиева, то будут ведь говорить жесткие слова.

— Можем сказать, этими фактами «сама жизнь» дала честную оценку проводимой 6 лет судебной реформе. В Китае с 1,5 миллиардов народа такие судьи идут под расстрел, а в 6-миллионном Кыргызстане такие судьи дальше богатеют, продолжают свою работу, повышаются в должности. Поэтому Китай растет и процветает, а кыргызское государство подошло к тупику.

Значит, не зря говорил на прошедшем 8 февраля курултае-съезде экс-генпрокурор Байтемир Ибраев, что 5 новых принятых кодексов привели к хаосу следственную и судебную сферу?

— Если «чимкирик-сопливый» парламент, не читая, не обсуждая 5 кодексов, в один день принял их в трех чтениях, то какой мог быть результат?

Получается вроде обоснованным мнение, что если на подготовку 5 кодексов заплатили 390 млн сомов (6 млн долларов), то как бы кодексы не прошли в Жогорку Кенеше?

— И такое возможно. Но и это тоже оставленное Атамбаевым наследие, одна из многих причин, приведших страну к тупику.

На Народном курултае вы предложили «давайте обратимся к президенту от имени курултая». Коротко, в чем содержание обращения?

— 2018-2019 годы открыто показали, что с атамбаевскими кадрами и по оценке самого Атамбаева с «чимкирик» парламентом президент не сможет вызволить государство из тупика. Народ убедился, что и партии не могут вывести страну из тупика, так как во время обострения положения 7-8 августа в Кой-Таше некоторые руководители политических партий сразу перешли на сторону Атамбаева.

— В таком случае на кого обопрется президент?

— На народ. На молодежь, патриотические силы, почтенных матерей в народе. Если опираясь не на посланных акимами по спискам «дежур-бужур», а с избранными народом депутатами президент проведет курултай, вместе посоветуются, как мы вытащим народ из тупика, если обопрется на народ, то сможет улучшить положение. Другого пути нет.

Совет безопасности 24 февраля расценил как неудовлетворительное положение в горнодобывающей отрасли. Два года назад президент говорил: «Оказывается, горнодобывающая отрасль вышла из-под контроля государства». Можно было с тех пор принять меры?

— Можно было, но не произошло. Не только судьи в связке с прокурорами саботировали, но и снимающие сливки с горнодобывающей отрасли делают саботаж.

Наверное, два года времени отобрали коррупционные дела по Бишкекской ТЭЦ, Историческому музею, чолпон-атинскому ипподрому и по другим объектам…

— Бесспорно, если Датка-Кемин, Дача СУ, вторая дорога север — юг, Джеруй, Кумтор и другие дела тоже отберут два года времени на расследования, то к завершению президентского срока положение будет очень тяжелым. Проведенный 8 февраля народный курултай показал: народ понял, узнал многие вещи. Самое большое сожаление – народ никому не стал верить, раздражается от упоминания о власти. Вышел один «дежур», народ поднял шумиху, не дал говорить. Похоже, заканчивается эпоха политических партий вместе с «дежурами»…

Недавно на телеканале Манас жанырыгы вы показали народу иллюстрации, взятые из исторических книг, написанных 800, 700, 600 лет назад. Народ увидел, что в 13, 14, 15 веках падишахи, правившие народами в Иране, Афганистане, Средней Азии, Индии и других местах, на троне восседают в ак калпаках. Скажите кратко об этой истории?

— Это отдельное большое слово. В средних веках эпоха илхан падишахов относилась к кыргызам. (Илхан – от слова «эл каны» кыргызов).На странице 1 106 вышедшей в 2011 году в Москве книги «Азиатская Европа» с полным основанием написано: «Кыргызы – царская династия тюркских народов».

— Вы сказали о поставленной точке в споре историков, тянувшемся полтора века, о том, какому народу принадлежал шумерский язык. Какое отношение к этому имеют кыргызы?

— В 2017 году в городе Нью-Йорке вышла двухтомная книга. Среди письмен полностью сохранилось выражение: «Одна пчела приравнивается к 16 пулям». Сегодня «пчелой» мы называем улей.

Источник: газета «Жаны ордо» №2 от 14.02.2020/стр.10

           

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