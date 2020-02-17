Кылычбек Саркарбаев временно отстранен от должности

Глава комитета спорта мэрии города Оша Кылычбек Саркарбаев на основании поданного заявления временно отстранен от должности.

Глава комитета спорта мэрии города Оша Кылычбек Саркарбаев на основании поданного заявления временно отстранен от должности. Об этом «Азаттыку» сообщил пресс-секретарь муниципалитета Азамат Абсаттаров.

«Правоохранительные органы проводят проверку относительно обращения против Кылычбека Саркарбаева. По итогам расследования будет принято решение. Пока он временно отстранен от должности», - сказал Абсаттаров.

14 февраля в «Фейсбуке» было опубликовано видеообращение спортсмена Тологона Рахманберди уулу, в котором он заявил, что Кылычбек Саркарбаев угрожал ему и выстрелил в ногу.

В интервью «Азаттыку» Саркарбаев отметил, что в заявлении спортсмена «могут быть чьи-то интересы». 15 февраля его вызвали в милицию и Госкомитет национальной безопасности. МВД тоже ответило на видеообращение Рахманберди уулу.

Источник: Азаттык