К женщине пришли домой неизвестные и предложили за 1000 сомов проголосовать в Оше

«Уже так приперло, что по домам ходят!!! Вообще с ума посходили! ЦИК намерен что-то делать?»

«Уже так приперло, что по домам ходят!!! Вообще с ума посходили! ЦИК намерен что-то делать?» В Ошской области неизвестные предлагают деньги за голос на выборах в местные кенеши. Об этом в социальной сети Facebook сообщила правозащитница Гульгакы Мамасалиева.

По ее словам, 14 февраля в дом ее матери пришли люди, которые просили копию паспорта.

«Мама приехала, мы живём в с. Мирза-Аке, что в Узгене. Говорит, что к ней 14 февраля приходили ребята, просили копию паспорта, предлагали 1000 сомов, чтобы проголосовала в городе Ош 12 апреля. Это же надо, чтобы ходить по домам в селах и собирать паспорта! Я думала, они собирают паспорта только у родственников или одноклассников. Уже так приперло, что по домам ходят!!! Вообще с ума посходили! ЦИК намерен что-то делать? Хотя бы дать предупреждение по главному каналу?», - написала она.

Vesti.kg обратились за комментарием в пресс-службу Центризбиркома, где сообщили, что в настоящее время по этой теме проводится совещание. Ответ ведомства будет предоставлен позже.

В УВД Ошской области также пообещали Vesti.kg позже прокомментировать ситуацию.