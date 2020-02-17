(Видео) Текебаев о выступлении своей дочери в Таласе: В семье только один человек должен заниматься политикой

Лидер «Ата Мекен» сказал, что Айданек не будет участвовать в выборах

Лидер «Ата Мекен» сказал, что Айданек не будет участвовать в выборах

В Сети распространилось видео выступления дочери лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева - Айданек Текебаевой - перед жителями Таласской области.

Пользователи соцсетей предположили, что девушка решила пойти по стопам отца и окунуться в политику.



Между тем Омурбек Текебаев прокомментировал Vesti.kg выступление своей дочери. По словам экс-депутата, Айданек поехала в Талас, чтобы передать от него привет соратникам.

- Слова о том, что «она решила вступить в политику», слишком громко сказаны, - отметил Омурбек Чиркешович. - На самом деле она ездила в Талас, чтобы передать от меня привет нашим партийцам, поскольку я нахожусь под домашним арестом и не могу выехать в регионы. Например, в Джалал-Абаде на партийную конференцию я отправил видеообращение. В Нарын ездили Наталья Никитенко с Асией Сасыкбаевой и тоже передавали от меня личный привет. К сожалению, по различным причинам они не смогли отправиться в Талас, и в срочном порядке пришлось поехать моей дочери вместе с молодежью. Это была ее первая самостоятельная поездка в регионы. Она вернулась под большим впечатлением. Наши сопартийцы рассказали ей о своих проблемах, чтобы мы передали их правительству. Вот такое доверие людей и их проблемы оказали сильное впечатление на Айданек.

Вместе с тем Текебаев подчеркнул, что его дочь не будет участвовать в выборах, но она активный член партии «Ата Мекен».

- По-другому не может быть - если члены семьи не поддерживают лидера, то ему нечего делать среди лидеров, - сказал политик. - Пока неизвестно, будет ли моя дочь продолжать свою политическую деятельность. Но наша семья думает, что в одной семье только один человек должен заниматься политикой.

Источник: VESTI.KG