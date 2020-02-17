Посол Кыргызстана вручил верительные грамоты шейху, вице-президенту ОАЭ 

Посол Кыргызстана Абдилатиф Жумабаев вручил верительные грамоты Его Высочеству шейху Мохаммеду бин Рашид Аль Мактуму, вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов.
Посол Кыргызстана Абдилатиф Жумабаев вручил верительные грамоты Его Высочеству шейху Мохаммеду бин Рашид Аль Мактуму, вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов.
Как сообщает пресс-служба МИД КР, официальная церемония вручения верительных грамот назначенными послами иностранных государств состоялась 13 февраля.
В церемонии принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Объединенных Арабских Эмиратах Абдилатиф Жумабаев.
Посол Жумабаев передал слова приветствия от имени президента КР С.Жээнбекова и добрые пожелания в дальнейшем развитии дружеских отношений между странами.
В своем выступлении шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум поздравил всех послов с официальным началом дипломатической миссии и пожелал успехов в работе.
Источник: Кабар
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