Посол Кыргызстана вручил верительные грамоты шейху, вице-президенту ОАЭ

Посол Кыргызстана Абдилатиф Жумабаев вручил верительные грамоты Его Высочеству шейху Мохаммеду бин Рашид Аль Мактуму, вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов.

Посол Кыргызстана Абдилатиф Жумабаев вручил верительные грамоты Его Высочеству шейху Мохаммеду бин Рашид Аль Мактуму, вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, официальная церемония вручения верительных грамот назначенными послами иностранных государств состоялась 13 февраля.

В церемонии принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Объединенных Арабских Эмиратах Абдилатиф Жумабаев.

Посол Жумабаев передал слова приветствия от имени президента КР С.Жээнбекова и добрые пожелания в дальнейшем развитии дружеских отношений между странами.

В своем выступлении шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум поздравил всех послов с официальным началом дипломатической миссии и пожелал успехов в работе.

Источник: Кабар