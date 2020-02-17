Токон Мамытов: Геи и лесбиянки не обращались в аппарат омбудсмена

Однако ЛГБТ-активистка Зарина Карим утверждает, что она обращалась в аппарат омбудсмена и ей оказали необходимую помощь

Однако ЛГБТ-активистка Зарина Карим утверждает, что она обращалась в аппарат омбудсмена и ей оказали необходимую помощь

За полтора года в аппарат омбудсмена не обращались представители ЛГБТ. Об этом Vesti.kg сообщил сам акыйкатчы Токон Мамытов.

По его словам, если поступит обращение от геев или лесбиянок, он примет его во внимание и окажет помощь.

- За период моей работы в аппарате омбудсмена к нам не обращались представители ЛГБТ, - сказал Мамытов. - Если поступят подобные обращения, мы их рассмотрим и сделаем все возможное, чтобы решить их проблемы.

Между тем ЛГБТ-активистка Зарина Карим сказала в беседе с Vesti.kg, что она обращалась в аппарат омбудсмена, когда ее подруга-лесбиянка столкнулась с дискриминацией. Она добавила, что ее опыт общения с аппаратом омбудсмена был позитивным.

- Я, как ЛГБТ-активистка, обращалась в аппарат омбудсмена за помощью, - отметила Зарина Карим. - Я звонила на горячую линию, когда у моей знакомой лесбиянки были сложности. Во время разговора я сказала, что она столкнулась с насилием и дискриминацией из-за сексуальной ориентации. Меня проконсультировали, дали рекомендации, куда и как обращаться. На следующий день мне снова позвонили, уточнили, какие шаги мы предприняли и нужна ли нам еще поддержка от аппарата. Этот опыт был достаточно позитивным. Женщина, которая отвечала на звонки по горячей линии, консультировала четко, не использовала стигматизирующих фраз.

Активистка считает, что представители ЛГБТ не хотят просить о помощи аппарат омбудсмена, поскольку не знают о его функциях и предназначениях.

- Я думаю, что, может, мало ЛГБТ-людей обращаются в аппарат омбудсмена из-за незнания его функций. В целом люди редко обращаются за защитой своих прав, так как могут бояться стигмы, дискриминации и не верят в то, что могут добиться правосудия. Но обращаться нужно, потому что только тогда злоумышленники понимают, что мы, как сообщество, можем дать отпор правовыми механизмами.

Источник: vesti.kg