Недостаточное таможенное администрирование. Казахстан ответил на жалобу Кыргызстана в ВТО

Недостаточное таможенное администрирование Кыргызстана приводит к потерям бюджета Казахстана и других государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за неуплаты НДС и таможенных пошлин.

Недостаточное таможенное администрирование Кыргызстана приводит к потерям бюджета Казахстана и других государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за неуплаты НДС и таможенных пошлин. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Напомним, что Министерство экономики КР официально обратилось с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Казахстан, обвинив его в создании препятствий для осуществления грузовых перевозок. Ведомство напомнило организации, что Кыргызстан с 2019 года неоднократно направляла в Казахстан официальные письменные обращения и проводила двусторонние консультации на площадке ВТО, где подробно ознакомила казахстанскую сторону с критической ситуацией массового скопления автомашин. Республика также призывала устранить применяемые торговые барьеры и действовать в рамках установленных ВТО правил.

На заседании Комитета по упрощению процедур торговли Всемирной торговой организации (ВТО) рассмотрели заявление Кыргызстана.

Делегация Казахстана отметила, что все вопросы, поднимаемые Кыргызстаном, связаны с участием двух стран в Евразийском экономическом союзе, и их следует решать в двустороннем порядке либо на площадке ЕАЭС.

По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, вопрос слабого таможенного администрирования в части определения достоверной таможенной стоимости и правил происхождения в Кыргызстане постоянно обсуждается на двусторонней основе, а также в рамках ЕАЭС, начиная с 2016 года.

«В 2019 году Казахстан неоднократно поднимал вопрос о том, что недостаточное таможенное администрирование Кыргызской Республики приводит к потерям бюджета Казахстана и других государств – членов ЕАЭС от неуплаты НДС и таможенных пошлин», – отмечается в заявлении.

Отмечается, что органы госдоходов Казахстана в 2019 году выявили более 2,6 тысячи фактов ввоза товаров с территории Кыргызстана в адрес фиктивных резидентов Казахстана, по которым налог на добавленную стоимость (НДС) остался неуплаченным кыргызской стороной.

Во втором полугодии 2019 года установлено 4,8 тысячи фактов, когда в товарно-транспортных накладных был оформлен транзит товаров из Кыргызстана в Россию, однако товары фактически остались на территории Казахстана без уплаты НДС.

Делегаты призвали Кыргызстан соблюдать обязательства, принятые страной при присоединении к ЕАЭС, и выполнять двусторонние договоренности с Казахстаном, в том числе по совместному контролю транзита грузов, направляемых из Кыргызстана в страны ЕАЭС через территорию Казахстана, посредством применения навигационных пломб.

«К сожалению, Кыргызская Республика не реализовала данные договоренности. В этой связи Казахстан начал реализацию проекта по применению электронных навигационных пломб в одностороннем порядке с октября 2019 года», – констатировали в ведомстве.

По его сведениям, в рамках применения данного пилотного проекта обнаружены 26 фактов отказа автоперевозчиков от применения данных пломб, 12 фактов срыва пломб, что, по мнению министерства, свидетельствует о нежелании киргизской стороны соблюдать достигнутые договоренности.

«Соответственно, Казахстан вынужден применять контрольные меры в целях недопущения ущерба национальным экономическим интересам», – пояснили в пресс-службе.

Источник: ru.reporter.kg