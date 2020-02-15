Мэрия рассмотрит вопрос об увольнении Кылычбека Саркарбаева

На следующей неделе в мэрии Оша рассмотрят вопрос о снятии Кылычбека Саркарбаева с должности главы комитета спорта.

На следующей неделе в мэрии Оша рассмотрят вопрос о снятии Кылычбека Саркарбаева с должности главы комитета спорта. Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Основанием послужило видеообращение спортсмена Тологона Рахманберди уулу, в котором он заявил, что чиновник угрожал ему и выстрелил в ногу.

Видеообращение было опубликовано в «Фейсбуке» 14 февраля.

Кылычбек Саркарбаев возглавляет Комитет спорта мэрии Оша с 2015 года. 27 декабря 2019 года на новогоднем вечере, организованном для молодежи, он получил награду как лучший молодой руководитель.



Источник: Азаттык