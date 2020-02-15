Мэрия рассмотрит вопрос об увольнении Кылычбека Саркарбаева

На следующей неделе в мэрии Оша рассмотрят вопрос о снятии Кылычбека Саркарбаева с должности главы комитета спорта.
На следующей неделе в мэрии Оша рассмотрят вопрос о снятии Кылычбека Саркарбаева с должности главы комитета спорта. Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Основанием послужило видеообращение спортсмена Тологона Рахманберди уулу, в котором он заявил, что чиновник угрожал ему и выстрелил в ногу.
Видеообращение было опубликовано в «Фейсбуке» 14 февраля.
Кылычбек Саркарбаев возглавляет Комитет спорта мэрии Оша с 2015 года. 27 декабря 2019 года на новогоднем вечере, организованном для молодежи, он получил награду как лучший молодой руководитель.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!