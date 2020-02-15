Никаких кадровых изменений в Аппарате Президента КР нет - пресс-секретарь Президента КР

Никаких кадровых изменений в Аппарате Президента КР нет. Об этом агентству «Кабар» сообщила пресс-секретарь Президента КР Толгонай Стамалиева, комментируя появившуюся в СМИ информацию о кадровых изменениях в Аппарате главы государства.
Никаких кадровых изменений в Аппарате Президента КР нет. Об этом агентству «Кабар» сообщила пресс-секретарь Президента КР Толгонай Стамалиева, комментируя появившуюся в СМИ информацию о кадровых изменениях в Аппарате главы государства.
Отметим, в ряде СМИ появилась информация о том, что руководитель Аппарата Президента КР Досалы Эсеналиев станет председателем Государственной регистрационной службы, а его место займет Кубатбек Боронов.
«Эта информация не соответствует действительности. Никаких кадровых изменений в аппарате Президента Кыргызской Республики нет», - сказала Т.Стамалиева.
Источник: Кабар
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