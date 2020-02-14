Мужу Ширин Айтматовой продлили срок ареста

Муж инициатора движения «Умут-2020» Ширин Айтматовой Сыргак Кенжебаев останется под арестом в СИЗО-1 до 20 апреля.

Муж инициатора движения «Умут-2020» Ширин Айтматовой Сыргак Кенжебаев останется под арестом в СИЗО-1 до 20 апреля. Решение принял Первомайский районный суд столицы.

Напомним, что 14 декабря 2019 года в ГКНБ Кыргызской Республики обратился гражданин КНР М.М. о принятии мер в отношении гражданина КР Кенжебаева Сыргака, который путем мошенничества завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму $350 тыс.

Более того, в ходе досудебного производства были получены неопровержимые доказательства требования со стороны Кенжебаева у китайского инвестора дополнительно $250 тыс. помимо ранее полученных.

20 декабря 2019 года Сыргак Кенжебаев был задержан в порядке ст.98 УПК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

21 декабря 2019 года С. Кенжебаеву было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 УК КР и в этот же день Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 Бишкека.

Источник: reporter.kg