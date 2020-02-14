Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин поучаствуют в Церемонии торжественного открытия перекрестного года КР и РФ

В рамках перекрестного года запланировано свыше 200 мероприятий в различных сферах

В рамках перекрестного года запланировано свыше 200 мероприятий в различных сферах

Церемония торжественного открытия перекрестного года Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике состоится 27 февраля в Москве.

Мероприятие пройдет с участием глав двух государств.

Отметим, в рамках перекрестного года запланировано свыше 200 мероприятий в сферах, охватывающих политическое взаимодействие, экономическое, культурно-гуманитарное, научно-образовательное, военно-техническое сотрудничество, сотрудничество в сферах молодежной политики, туризма, здравоохранения, межрегиональное сотрудничество.

Решение об объявлении 2020 года Перекрестными годами КР в РФ и РФ в КР было принято президентами двух стран в рамках государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан 28 марта 2019 года. Создан организационный комитет по подготовке и проведению перекрестного года в целях дальнейшего укрепления союзнических отношений и стратегического партнерства, а также всемерного содействия развитию взаимодействия между Кыргызстаном и Россией.

Отдел информационного обеспечения аппарата правительства