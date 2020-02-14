 Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин поучаствуют в Церемонии торжественного открытия перекрестного года КР и РФ 

В рамках перекрестного года запланировано свыше 200 мероприятий в различных сферах
В рамках перекрестного года запланировано свыше 200 мероприятий в различных сферах
Церемония торжественного открытия перекрестного года Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике состоится 27 февраля в Москве.
Мероприятие пройдет с участием глав двух государств.
Отметим, в рамках перекрестного года запланировано свыше 200 мероприятий в сферах, охватывающих политическое взаимодействие, экономическое, культурно-гуманитарное, научно-образовательное, военно-техническое сотрудничество, сотрудничество в сферах молодежной политики, туризма, здравоохранения, межрегиональное сотрудничество.
Решение об объявлении 2020 года Перекрестными годами КР в РФ и РФ в КР было принято президентами двух стран в рамках государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан 28 марта 2019 года. Создан организационный комитет по подготовке и проведению перекрестного года в целях дальнейшего укрепления союзнических отношений и стратегического партнерства, а также всемерного содействия развитию взаимодействия между Кыргызстаном и Россией.
Отдел информационного обеспечения аппарата правительства
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