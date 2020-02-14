Майрам Акаева приехала в Кыргызстан?

После того как сын-первенец Айдар первого президента Кыргызстана Аскара Акаева безвременно скончался в Москве и его захоронили там, усилились разговоры о возвращении Акаевых на свою родину.

После того как сын-первенец Айдар первого президента Кыргызстана Аскара Акаева безвременно скончался в Москве и его захоронили там, усилились разговоры о возвращении Акаевых на свою родину.

12 февраля некоторые интернет-сайты написали: «Майрам Акаева приехала в Кыргызстан, прошла пограничный контроль через VIP-зал аэропорта Манас». Но Пограничная служба сообщила о недостоверности информации о приезде Майрам Акаевой в Бишкек.

Теперь правозащитница Токтайым Уметалиева заявила, что Аскар Акаев приедет в Кыргызстан, проведет сороковины сыну.

«8 февраля в городе Москве прошли похороны сына первого кыргызского президента Аскара Акаева Айдара Акаева. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лично по телефону выразил соболезнование Аскару Акаеву. Разделили скорбь с семьей Аскара Акаева: первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич, экс-глава Украины Л.Кравчук, экс-президент КР Курманбек Бакиев. До сегодняшнего дня со всех уголков мира поступают телеграммы соболезнования. Приняли участие в церемонии проводов его сына в последний путь: экс-госсекретарь Кыргызстана О.Ибраимов, экс-премьер-министр Апас Жумагулов, экс-премьер-министр Н.Танаев, Болот Жанузаков, Кубанычбек Жумалиев, Болот Абилдаев, Курманбек Осмонов»,- сказала правозащитница.

В дополнение к этому сказала: «Посол Кыргызстана в России Аликбек Жекшенкулов не ходил (на похороны).

На церемонии проводов в последний путь лидеры диаспор и аксакалы предложили провести сороковины Айдара Акаева на малой родине в Кемине, и предложили приехать в Кемин Аскару Акаеву. Но Аскар Акаевич сказал: «Не желаю, чтоб в такое ответственное время власть обострила ситуацию». Аксакалы сказали: «Мы и перед народом, и перед властью берем на себя ответственность». Аскар Акаев должен вернуться на свою родину. Если бы президент КР Сооронбай Жээнбеков в сложной ситуации проявил великодушие к Аскару Акаеву, так у кыргызов есть выражение «султан не унизит покойника». Мы должны закрыть прошедшую плохую историю, сделать шаги по-новому, достичь больших успехов, использовать знания Акаева для народа», — сказала Токтайым Уметалиева

А вы что думаете о возвращении бывших президентов А.Акаева и К.Бакиева в Кыргызстан, уважаемый читатель?

Источник: газета «Жаны ордо» №2 от 14.02.2020/стр.2