Россия стремится установить в Канте технику противовоздушной обороны

Россия стремится установить на своей авиабазе в городе Канте Кыргызстана технику противовоздушной обороны - ПВО.
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель министра обороны России Николай Панков на собрании Государственной Думы по ратификации протокола о статусе и размещении базы в Канте. В рамках государственного визита президента Владимира Путина в Кыргызстан в 2019 году было обновлено соглашение о единой военной базе России. Согласно протоколу, внесены изменения в виде расширения территории базы, а также в правила использования беспилотных летательных аппаратов. За использование земли под объединенной базой русская сторона будет ежегодно платить Кыргызстану 4 млн 794 тысяч долларов. Раньше сумма составляла около 4,5 млн долларов. В Кыргызстане дислоцировано 4 военных объектов России. Самый крупный из них – авиабаза в Канте.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №4 от 14.02.2020/стр.4
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