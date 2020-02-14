Россия стремится установить в Канте технику противовоздушной обороны

Россия стремится установить на своей авиабазе в городе Канте Кыргызстана технику противовоздушной обороны - ПВО.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель министра обороны России Николай Панков на собрании Государственной Думы по ратификации протокола о статусе и размещении базы в Канте. В рамках государственного визита президента Владимира Путина в Кыргызстан в 2019 году было обновлено соглашение о единой военной базе России. Согласно протоколу, внесены изменения в виде расширения территории базы, а также в правила использования беспилотных летательных аппаратов. За использование земли под объединенной базой русская сторона будет ежегодно платить Кыргызстану 4 млн 794 тысяч долларов. Раньше сумма составляла около 4,5 млн долларов. В Кыргызстане дислоцировано 4 военных объектов России. Самый крупный из них – авиабаза в Канте.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №4 от 14.02.2020/стр.4