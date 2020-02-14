Глава ЦИК: «Скоро будет проведен анализ динамики роста зарегистрированных в городах, где предстоят выборы»

Скоро будет проведен анализ динамики роста зарегистрированных в городах, где предстоят выборы, заявила сегодня, 13 февраля, на заседании Жогорку Кенеша председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова .

«Регистрацией граждан по месту жительства занимается Государственная регистрационная служба. Полную информацию может дать это ведомство. Этот вопрос будет под нашим контролем. На днях распространилась информация о росте прошедших регистрацию граждан в городах, где предстоят выборы. В связи с этим мы вчера провели рабочее совещание с участием представителей ГРС, правоохранительных органов, Генпрокуратуры, обсудили этот вопрос. Была предоставлена информация по вставшим на регистрацию в городах Ош, Токмок, Балыкчы, Майлы-Суу и Каракол. Представитель ГРС заявил, что данный вопрос изучается. Необходимо провести анализ», — сказала Шайлдабекова.

Источник: super.kg