Глава ЦИК: «Скоро будет проведен анализ динамики роста зарегистрированных в городах, где предстоят выборы»

Скоро будет проведен анализ динамики роста зарегистрированных в городах, где предстоят выборы, заявила сегодня, 13 февраля, на заседании Жогорку Кенеша председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова .
«Регистрацией граждан по месту жительства занимается Государственная регистрационная служба. Полную информацию может дать это ведомство. Этот вопрос будет под нашим контролем. На днях распространилась информация о росте прошедших регистрацию граждан в городах, где предстоят выборы. В связи с этим мы вчера провели рабочее совещание с участием представителей ГРС, правоохранительных органов, Генпрокуратуры, обсудили этот вопрос. Была предоставлена информация по вставшим на регистрацию в городах Ош, Токмок, Балыкчы, Майлы-Суу и Каракол. Представитель ГРС заявил, что данный вопрос изучается. Необходимо провести анализ», — сказала Шайлдабекова.
Источник: super.kg
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