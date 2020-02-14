Начальник управления образования мэрии Бишкека уволилась

Сауле Мейрманова написала заявление по собственному желанию

Начальник управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова ушла с занимаемой должности. Об этом Vesti.kg сообщил руководитель аппарата столичной мэрии Балбак Тулобаев.

По его словам, Мейрманова написала заявление об уходе по собственному желанию.

- Два дня назад написала заявление, сегодня мэр подписал, - пояснил Тулобаев. - Сейчас обязанности главы управления образования временно будет исполнять замначальника данного ведомства Наталья Никифорова. В течение двух месяцев будет проведен конкурс и назначен новый руководитель.

Мейрманова на должности начальника управления образования мэрии столицы проработала более пяти лет.

Источник: VESTI.KG