 Начальник управления образования мэрии Бишкека уволилась 

Сауле Мейрманова написала заявление по собственному желанию
Начальник управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова ушла с занимаемой должности. Об этом Vesti.kg сообщил руководитель аппарата столичной мэрии Балбак Тулобаев.
По его словам, Мейрманова написала заявление об уходе по собственному желанию.
- Два дня назад написала заявление, сегодня мэр подписал, - пояснил Тулобаев. - Сейчас обязанности главы управления образования временно будет исполнять замначальника данного ведомства Наталья Никифорова. В течение двух месяцев будет проведен конкурс и назначен новый руководитель.
Мейрманова на должности начальника управления образования мэрии столицы проработала более пяти лет.
Источник: VESTI.KG
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