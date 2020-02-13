Противникам государственности нужны «великие потрясения», а нам — живущее в мире сильное, развитое государство!

Происходящие в последнее время в Кыргызстане ряд событий, мероприятий, акций свидетельствуют об активном включении прозападных геополитических игроков в дестабилизацию ситуации в стране.

Как можно заметить, работают они для обострения политической ситуации не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии. Ведь такие политические игроки стремятся извлечь для себя выгоду из обострения в регионе социальной, политической, экономической ситуации. В прошлом году президент Владимир Путин конкретно пояснил отношение российской власти к ситуации в Кыргызстане. «Кыргызстан сейчас нуждается в политической стабильности, и все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства», — подчеркнул он.

Китайская народная республика также заинтересована в мире и стабильности в Кыргызстане и в Центральной Азии в целом, потому что разного рода дестабилизация может повлиять на внутренние проблемы в самом Китае. Например, в Синьцзян-Уйгурским автономном районе.

Для Запада в первую очередь угроза дестабилизации в регионе может выступить подходящим для различных политических дискуссий аргументом.

Похоже, именно поэтому поездка госсекретаря США Майка Помпео в Центральную Азию обеспокоила Россию. Китай тоже с некоторой тревогой следил за этим визитом. Китайское посольство в Ташкенте высказало критику по поводу плана Майка Помпео обсудить внутренние дела Китая с главами внешнеполитических ведомств центральноазиатских стран. Турне Майкла Помпео по евразийским странам было названо «злонамеренным подстрекательством и клеветой». Кровопролитные события, которые произошли на днях в Казахстане, показали, что основания для такого эмоционального заявления китайских дипломатов имеются.

Кроме того, для активизации проамериканских деятелей в нашем государстве и создания недовольства у той части населения, которая планирует поехать в Штаты и остаться там на проживание, США ввели ограничения для граждан Кыргызстана на выдачу виз и «грин карт».

Кроме того, в целях создания проблемы для власти Кыргызстана раскачивают вопрос снижения девятипроцентного порога на выборах. Такой вывод напрашивается после наблюдения за действиями прозападных политиков, которые поднимают этот вопрос в парламенте и на политической арене. Общественность видит, как представители неправительственных организаций, прозападные политики и общественные деятели весьма активно продвигают на дебатах по девятипроцентному порогу идею его снижение до 3% или 5%.

Не только глобальные геополитические игроки, но и игроки внутри нашего государства верят, что если республика будет ввергнута в социальную, экономическую, политическую дестабилизацию, вопросы с властью можно решить очень легко. О таких политических игроках в стародавние времена так говорил Петр Столыпин: «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма... Им нужны великие потрясения, а нам нужна Великая Россия!»

В настоящее время политическим силам, которые организовывают всевозможные митинги, акции за снижение девятипроцентного порога на выборах, против строительства логистического центра в Ат-Башы и т. п., нужны только политические волнения в Кыргызстане. Им не нужны государственность, согласие и мир в народе. Вот это должен правильно понять простой народ и противостоять им.

В последние времена отдельные наши политики преследует только одну цель — прийти к власти любым путем. Они не желают развивать государство, улучшать жизнь народа. Им хочется развивать свой бизнес, богатеть за счет государства и быть во власти. Поэтому они хотят, чтобы девятипроцентный порог был снижен до 3%. Самое интересное, что среди сегодняшних противников девятипроцентного порога есть и лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев. А ведь в 2014-2015 гг. он готовил законопроект о повышении избирательного порога до 10%. Поэтому не стоит удивляться, если сегодняшние противники действующего девятипроцентного порога завтра попадут в парламент, то начнут инициировать его повышение.

Источник: slon.kg