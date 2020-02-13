Для кыргызско-азербайджанских отношений 2020 год будет не менее насыщенным, чем предыдущий – Б.Юсупов

Временный поверенный в делах Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике Бакыт Юсупов в интервью агентству «Кабар» рассказал об улучшении двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Азербайджаном, перспективах двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также реализации договоренностей между двумя государствами.

В 2019 году между Кыргызстаном и Азербайджаном возросло число встреч и переговоров, как на высшем, так и на высоком уровнях – с рабочим визитом в Баку побывали Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Спикер Жогорку Кенеша КР Дастанбек Джумабеков и Министр иностранных дел КР Чингиз Айдарбеков. Свидетельствует ли это о том, что у стран возрос интерес к двустороннему сотрудничеству?

- Двустороннее сотрудничество Кыргызской Республики с Азербайджанской Республикой традиционно базируется на обоюдном стремлении сторон к развитию и расширению взаимовыгодного сотрудничества. К этому следует добавить, что в последние годы внешняя политика Кыргызстана имеет характер активного продвижения своих интересов в мире, в том числе и в Закавказском регионе. В данном направлении стал особенно заметен серьезный прогресс в укреплении кыргызско-азербайджанских отношений. Следует отметить, что темп наращивания двустороннего взаимодействия был задан главами Кыргызстана и Азербайджана в ходе состоявшихся личных встреч и телефонных бесед.

Важным событием стал рабочий визит Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Азербайджан в рамках его участия в VII Саммите ССТГ, который состоялся 14-16 октября 2019 года в г. Баку. В ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, главы государств подтвердили готовность продолжать тесный и конструктивный политический диалог, развивать партнерские отношения на основе доверия и взаимной поддержки.

Немаловажную роль в кыргызско-азербайджанском взаимодействии играет поступательное развитие сотрудничества на межпарламентском уровне. В рамках проведения двусторонних переговоров, а также встреч на различных межпарламентских площадках обсуждаются самые актуальные вопросы межпарламентского и межгосударственного сотрудничества.

К примеру, 17 декабря 2019 года в г.Баку рамках участия в 9-м Пленарном заседании ТюркПА состоялись отдельные встречи Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастана Джумабекова с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Октаем Асадовым.

Следует отметить, что помимо контактов на высшем уровне в последний период достаточно интенсивный характер носило общение Министра иностранных дел Кыргызской Республики Чингиза Айдарбекова с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмаром Мамедъяровым, в ходе которого обсуждались пути достижения целей развития двусторонних отношений.

Ожидаем, что для кыргызско-азербайджанских отношений 2020 год будет не менее насыщенным, чем прошедший год, что создаст предпосылки для достижения качественно нового состояния двусторонних отношений.

- Можете рассказать об итогах переговоров между президентами Кыргызстана и Азербайджана? Как в настоящее время реализуются достигнутые договоренности?

- Стороны договорились поддерживать политические контакты на высшем уровне, а также организовывать взаимные визиты на различных уровнях. Особое внимание уделялось вопросам развития экономического сотрудничества.

В ходе встречи глав Кыргызской Республики и Азербайджанской Республики в октябре 2019 года в г.Баку также был обсужден вопрос развития прямых транспортных связей между Кыргызстаном и Азербайджаном, который является одним из главных факторов развития экономического сотрудничества между государствами. В связи с этим азербайджанская сторона предложила Кыргызстану использовать потенциал и преимущества маршрута Баку-Тбилиси-Карс для доставки грузов из Кыргызстана в страны Европейского Союза.

Кроме этого, главы государств отметили важность сотрудничества в области инвестиционной политики. Так, в случае заинтересованности Кыргызстана, азербайджанская сторона выразила готовность рассмотреть экономические проекты Кыргызстана для возможного инвестирования.

- Как обстоят дела в вопросе сотрудничества двух стран в рамках международных организаций?

- Общая динамика развития двусторонних отношений дополняется взаимной поддержкой двух стран на международных площадках, в том числе в рамках таких международных и региональных организаций как ООН, СНГ, ССТГ, ОИС, ОЭС и т.д. При этом позиции Кыргызстана и Азербайджана совпадают по актуальным вопросам международной повестки дня.

В целом поступательно развивается сотрудничество Кыргызстана и Азербайджана в рамках деятельности международных организаций в части углубления взаимодействия в экономической, культурно-гуманитарной и правоохранительной сферах. Важнейшим направлением сотрудничества придавалось также борьбе с новыми вызовами и угрозами.

Как пример свидетельства взаимной поддержки следует отметить, что в 2019 году, в рамках проводимой в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, Кыргызстан, как единственный представитель из тюркоязычных государств в данном Комитете, занял принципиальную позицию относительно поддержки инициативы Азербайджана в вопросе внесения Дворца шекинских ханов и исторического центра Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

- Как известно, в Бишкеке состоялось III заседание Межправительственной кыргызско-азербайджанской комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Каким видится потенциал сотрудничества в торгово-экономической сфере?

- В сфере торгово-экономического сотрудничества важные решения были приняты в ходе III заседания Межправительственной кыргызско-азербайджанской комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось 7 октября 2019 года в г.Бишкек, что позволит на современном этапе сформировать действенный механизм взаимодействия для поступательного развития сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях. Делегацию двух стран в ходе III-го заседания МПК возглавляли Первые Вице-премьер-министры КР и АР.

Потенциал экономического взаимодействия между Кыргызстаном и Азербайджаном остается достаточно высоким. За последние годы объем двустороннего товарооборота имеет устойчивую тенденцию роста. Анализ товарооборота двух стран показывает, что данные экспорта и импорта имеют сравнительно одинаковые показатели, с небольшим перевесом положительного баланса в пользу кыргызской стороны, что позволяет сделать вывод об имеющемся факторе взаимодополняемости экономик двух стран.

Рассматривая пункты Протокола III заседания Межправительственной кыргызско-азербайджанской комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, видится, что прочные основы сотрудничества имеют такие области, как инвестиции, цифровизация, логистика, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, торговля, туризм в рамках проекта «Великий шелковый путь» и гуманитарная сфера.

- Какие проекты реализуются в области культурного и гуманитарного сотрудничества?

- Мы ведем активную работу на этом направлении. Расширение культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном в двустороннем и многостороннем форматах полностью отвечает национальным интересам обеих стран.

Особо хотел бы отметить активное продвижение вопроса по строительству Парка дружбы Азербайджана – Кыргызстана и общеобразовательной школы вместимостью 550 ученических мест в г.Бишкек. 24 декабря 2019 года была проведена церемония закладки капсулы по строительство общеобразовательной школы с участием Мэра города Бишкек и Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике.

Также, 10 января 2020 года с участием Президента Кыргызской Республики С.Жээнбекова состоялась церемония закладки капсулы под строительство Парка дружбы Азербайджана – Кыргызстана. Уверен, что данные объекты станут символом дружбы и братства наших стран.

Следует отметить, что взаимообогащение культур стало также самостоятельным процессом на уровне творческих коллективов, интеллигенции, научных кругов и ремесленных сообществ. Наиболее активное взаимодействие установилось между театральными коллективами двух стран. Так, в 2018 году на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра был поставлен спектакль «Манкурт» на азербайджанском языке по одноименному произведению Ч.Айтматова. Следует отметить, что ранее если на сцене Азербайджанского Государственного Русского Драматического театра состоялась премьера спектакля «Джамиля» на кыргызском языке, то в 2020 году в Баку состоится премьера данного спектакля на азербайджанском языке.

Немаловажным является вопрос развития сотрудничества в сфере образования. Так, в планах Посольства на 2020 год заложена работа не только по налаживанию сотрудничества между ВУЗами двух государств, но и увеличение квотных мест для граждан Кыргызстана на обучение по востребованным в стране специальностям.

Высокий потенциал сотрудничества сохраняется в культурно-гуманитарной области, которая традиционно развивается в позитивном ключе.

Источник: «Кабар»