На нового вице-премьер-министра возложена задача по решению конфликтов на границе

Вместо ушедшего в отставку согласно поданному заявлению Жениша Разакова на пост вице-премьер-министра представлена и одобрена в Жогорку Кенеше кандидатура полпреда правительства в Баткенской области Акрама Мадумарова.

42-летний Акрам Мадумаров родился в Кадамжайском районе Баткенской области. С апреля прошлого года работал полпредом правительства в Баткенской области. Поэтому избран на основе критерия хорошего знания условий жизни местного населения и специфики региона.

Тем не менее единственный выступивший против его кандидатуры в коалиционном большинстве депутат Рыскелди Момбеков считает ошибочным отбор руководителя по этому критерию.

«Я был против, потому что Ж. Разаков, будучи на протяжении трех с половиной лет губернатором Баткена и трех с половиной лет вице-премьер-министром, не смог в совокупности за семь лет решить даже семи метров границы. Я выступил против, сказал, что тогда дайте статус вице-премьер-министра губернатору Баткена», — заявил Рыскелди Момбеков.

А. Мадумаров четыре года был акимом Кадамжайского района, в 2017 году занимал должность главы аппарата президента. После этого в 2017-2019 гг. возглавлял Государственную кадровую службу.

По специальности является ветеринаром, также учился в Дипакадемии. По этой причине не обошлось без вопросов относительно его специальности и будущей деятельности на посту вице-премьера.

«Ни у одного нет галстука»

Совсем недавно Мадумаров отчитал преподавателей за отсутствие галстука, став объектом критики общественности. В качестве полпреда правительства он встречался с преподавателями Кызыл-Кыйского педагогического института. В распространившемся на общественных сайтах видео можно увидеть, как полпред отчитывает преподавателей: «Человек в первую очередь должен начинать с себя. Вы преподаватели, я со всеми вами здороваюсь, и ни у кого нет галстука. Я спрашиваю, рабочее сейчас время, вы отвечаете, что да. Тогда почему ходите без галстука?»

За эти свои слова он был подвергнут критике отдельными парламентариями. Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков обратился к президенту с требованием принять меры к членам правительства за подобные заявления.

«Ушли трое ваших вице, на которых возлагали надежды»

Прежний вице-премьер-министр координировал деятельность силовых органов. Кроме того, курировал антикоррупционную борьбу.

Новый вице-премьер будет заниматься в первую очередь решением спорных вопросов границы, а не деятельностью силовых органов и борьбой с коррупцией.

Как заявил глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев, есть большая надежда, что новый вице-премьер справиться с этим фронтом работ.

«Ушли трое ваших вице, на которых вы возлагали надежды. Ушла половина правительства. Мы тоже все время надеемся. Лучше бы вместо этого вы ушли сами, не меняя каждый раз кого-то», — сказал депутат Максат Сабиров.

Премьер-министр заявил, что берет в свои руки координацию политики безопасности и деятельности силовых органов.

В прошлом году на линии государственной границы произошло 16 инцидентов различного характера, подавляющая их часть — на кыргызско-таджикском участке границы.

Произошло несколько конфликтов с перестрелкой, погибшими и ранеными. Хотя стороны после каждого конфликта проводят встречи и обещают предотвращать приграничные конфликты, они не прекращаются.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си