Марлен Маматалиев, депутат Жогорку Кенеша: «Члены правительства исполняют роль пожарных»

— Господин Марлен, если основной целью деятельности правительства является развитие экономики, то почему оно не может одолеть теневую экономику?

— Правительство должно ставить перед собой основную цель – поднимать экономику. Только при стабильной экономике будет стабильный государственный строй. Если растет экономика, то будут расти и другие показатели. Поэтому нужно в первую очередь проделывать реальную работу, увеличивающую доходы. Одна из таких задач – теневая экономика. В ней 40% бюджета. Нужно прибегнуть к цифровизации, провести реформы по автоматизации, чтобы вывести из тени. Кроме того, нужна политическая воля для борьбы с теневой экономикой.

— Президент говорит: «Уменьшили трудности для предпринимателей, сократили число проверок». Но почему показатели теневой экономики не падают?

— 90% тех, кто занимается теневым бизнесом, ведут двойную бухгалтерию. У нас высокие отчисления, поэтому предприниматели предпочитают оставаться в тени. Надо уменьшать размер отчислений. Не хотят бизнесмены платить по 17% отчислений в Соцфонд на каждого сотрудника. Они предпочитают передавать зарплату в руки, это дешевле обходится. Нужно идти на различные фискальные реформы, если хотим снизить показатели теневой экономики. Низкие проценты создают трудности для бюджета. Но уже во второй год это принесло бы положительные результаты. Если бы мы сократили размер отчислений в Соцфонд, а в будущем в принципе отменили, то теневая экономика исчезла бы сама по себе.

Если мы пойдем на такой шаг, по ощущениям будет казаться, что мы сделали шаг назад, но в следующем году мы сделаем два шага вперед. Я думаю, для этого не хватает решительности и политической воли.

Если бы мы цифровизировали все отрасли, автоматизировали систему, контрабанда бы исчезла. Работу выполняла бы электроника, а не человек, контрабанда была бы пресечена.

— Правительство подвергается различной критике. Оно старается вывести из тяжелой ситуации, бесконечного кризиса или пытается любыми способами дотянуть до выборов?

— Члены правительства все равно оглядываются на выборы. Они понимают, что новый состав Жогорку Кенеша не примет такой состав правительства. Поэтому создается впечатление, что они стараются показать хорошие результаты в своей работе. Стараются решать вопросы по мере возникновения, словно пожарные. Именно поэтому не реализуются комплексные реформы. Они стараются работать, но народ не увидел хорошие результаты в их работе.

— Правительство пытается пополнить бюджет при помощи штрафов. Это слабость или безысходность?

— Пополнение бюджета за счет штрафов не должно быть самоцелью. Нужно искать другие пути пополнения бюджета.

— Смогут ли наладить работу в правительстве кадры, сменившие чиновников, которые не угодили общественности?

— Кадры способны решать вопросы. Почему-то властям не удается назначить на соответствующие должности хорошие кадры. К сожалению, компетентные и отличные кадры заменяются людьми, которые поработали или поработают на выборах. Государство хромает из-за неправильного отношения к подбору кадров.

— Улучшатся ли дела у правительства после того, как Эркин Асрандиев стал вице-премьер-министром, а Замирбек Аскаров стал министром чрезвычайных ситуаций?

— Я поддерживаю назначение на высокую должность Эркина Асрандиева. Его приход создает надежду. Потому что он хорошо разбирается в вопросе ЕАЭС и в экономике. Радует, что эти вопросы доверили экономисту.

— Но некоторые аналитики считают, что Эркин Асрандиев будет связан по рукам и ногам, не сможет продемонстрировать результат в работе…

— В любом случае, все на 80% зависит от самого Эркина Асрандиева…

Источник: газета «Майдан.kg» №6 от 12.02.2020 / стр. 8