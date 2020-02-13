Акрам Мадумаров назначен вице-премьер-министром

Мадумаров Акрам Камбаралиевич назначен вице-премьер-министром Кыргызской Республики.

Соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков, сообщили сегодня, 12 февраля, в пресс-службе аппарата президента.

До прихода на указанный пост А. Мадумаров занимал должность полномочного представителя правительства в Баткенской области.

Сегодня коалиция парламентского большинства и парламентский комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили его кандидатуру.

Об освобождении Жениша Парпиевича Разакова от должности вице-премьер-министра пресс-служба главы государства сообщила вчера, 11 февраля.

Источник: Баракелде