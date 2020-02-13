Акрам Мадумаров назначен вице-премьер-министром

Мадумаров Акрам Камбаралиевич назначен вице-премьер-министром Кыргызской Республики.
Соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков, сообщили сегодня, 12 февраля, в пресс-службе аппарата президента.
До прихода на указанный пост А. Мадумаров занимал должность полномочного представителя правительства в Баткенской области.
Сегодня коалиция парламентского большинства и парламентский комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили его кандидатуру.
Об освобождении Жениша Парпиевича Разакова от должности вице-премьер-министра пресс-служба главы государства сообщила вчера, 11 февраля.
Источник: Баракелде
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