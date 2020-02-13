Самсаалы Четинбаев, общественный деятель: «Наши чиновники воспринимают выговор как поглаживание по голове!»

Господин Самсаалы, среди общественности появились различные разговоры относительно логистического центра, который будет отстроен в Ат-Баши.

Одни поддерживают, другие выступают против. Уместны ли опасения и митинги?

— Конечно, хорошо, когда приходит инвестор, строит предприятие, приносящее пользу стране, создает рабочие места для народа. Но нужно открыто сказать – что станет с центром в будущем. Нельзя ничего утаивать. Необходимо открыто рассказывать и показывать народу. Нужно правильно понять, почему народ обеспокоен. Возможно, люди расшумелись от безделья.

— Обоснованы ли опасения о том, что аренда земли на 49 лет приведет к тому, что его захватят китайцы?

— Все моменты в соглашении должны быть четко расписаны. Тогда не будет каких-либо опасений. Для того и заключаются соглашения. Нужно открыто показывать народу готовящиеся и заключенные соглашения. Если есть недостатки – надо исправлять. Нужно учитывать требования народа. Если предприятие принесет пользу стране, если соглашение заключено правильно, то не станет народ выступать против.

— Как вы смотрите на становление Эркина Асрандиева вице-премьером и на смену кадров в правительстве?

— Еще рано что-то говорить об Асрандиеве. Этот джигит до сих пор руководил большим фондом с огромной ответственностью. Туда не допустили бы работать кого попало, лишь бы болтался. Поэтому не могу сказать об этом джигите такой он или сякой. У меня есть надежда. Касательно пошедшего в МЧС чиновника сложно подобрать одобрительного слова. Мы знаем его положение. Два года работал вице-премьером, не было видно, есть он или нет. Ходил некто молчаливый в тени, не давая знать свою позицию. Будучи вице-премьер-министром, он не сделал ничего существенного и осчастливит, пойдя в МЧС? Всего лишь пересел из одного кресла в другое. По правде говоря, надо было уйти в отставку во главе с самим главным министром. С аргументом «неважно работал» большинство уходит в отставку, и как же он сам остается. Имеют место нелогичные явления.

— Большая часть утвержденных парламентом членов правительства Абылгазиева уже сменилась. Прав ли премьер-министр в том, что сменяет кадры или ему следовало самому уйти в отставку, признав, что правительство слабо поработало?

— По правде говоря, главе правительства следовало уйти в отставку. Многие ушли с должностей за плохую работу, а он остался. Как это понимать? Нелогично.

— Боятся ли кыргызские чиновники получить выговор или предупреждение сверху или не придают этому значение?

— Нашим чиновникам выговоры до лампочки. Для них выговор как поглаживание по голове. Привыкли. По правде говоря, за грубые ошибки следовало бы снимать с должности, а не делать предупреждения и выговоры. К сожалению, этого не произошло. Это говорит о том, что неразбериха продолжится.

— Текебаев вроде сказал «на выборах электорат «Республики» и СДПК перейдет к нам». Возможно ли такое?

— Заранее никто не может сказать, какая судьба ждет «Ата Мекен» на этих выборах. Все в тумане. О судьбе других партий можем приблизительно предположить, а говорить что-то об «Ата Мекене» чрезвычайно сложно. Сказанное, что электорат СДПК и Республики перейдет к «Ата Мекену» — это нонсенс. Такого быть не может. Ну, политики могут осрамиться – друг другу желать смерти, а завтра объединиться. Но электорат в таком вопросе бывает принципиальным. И арест Текебаева, и арест Атамбаева в глубине вопроса упирается в противостояние их обоих в споре за власть. «Ата Мекен» был тем, кто сокрушил топором судьбу О. Бабанова, выкинул вон с должности премьер-министра. Желая отомстить, Бабанов приложил все силы, объединился с врагами Текебаева, ославил партию Текебаева, дав название «мародер». И как могут объединиться их электораты? Возможно, могут объединиться политики, но избиратели на такое не пойдут.

— Кстати, в последнее время международный аэропорт «Манас» активно обсуждается общественностью. Некоторые говорят, что отдачей аэропорта в частные руки создадутся условия для потери нашей независимости. А другие говорят о создании предпосылок к улучшению работы аэропорта благодаря отдаче в частные руки. А вы что думаете по данному вопросу?

— Поскольку мы сами не можем отладить работу, надо держаться дальше от резких пустопорожних криков. Будет правильно передать его крупным компаниям, которым по силам, умеющим привлечь инвестиции, развивать. А если будем сидеть, говоря «никому не отдадим, сами будем управлять», то еще через 5 лет не сможем летать никуда кроме Оша. И без того наш аэропорт неконкурентоспособный, не развивается. Было бы хорошо попасть в руки известной крупной компании, хорошо управляться, правильно использовать все возможности. Развивался бы и рос. Мы бы летали во все стороны из этого же своего аэропорта. Такая вещь много встречается в мировой практике. Если б мы сами могли наладить работу, то до сего времени хотя бы один раз заметили его развитие и рост.

Что плохого, если будет частная компания, которая хорошо работает на нас, приносит в казну государства много доходов, организует со всех уголков мира транзитное воздушное сообщение, увеличивает поток туристов. Надо сказать правду, мы выезжаем туда-сюда, сейчас вообще нет такого убогого аэропорта, как наш. Раз сами не можем справиться, так еще продолжим сидеть, никому не давая, тогда столкнемся с еще более нехорошим положением, чем сегодня.

Источник: газета «Майдан.kg» №6 от 12.02.2020 / стр. 8