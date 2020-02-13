Замглавы МИД КР и посол Исландии обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел КР Азизбек Мадмаров принял нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Исландии в КР Сигридур Асгейрсдоттир.

Как сообщает пресс-служба МИД, основой целью встречи стало вручение Послом С.Асгейрсдоттир копий Верительных грамот, обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействия в рамках международных организаций.

Заместитель министра выразил надежду, что аккредитация С.Асгейрсдоттир послужит началом политических взаимоотношений и дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Посол С.Асгейрсдоттир высоко оценила инвестиционный потенциал Кыргызстана и выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества в реализации совместных с Кыргызстаном проектов направленных на строительство объектов гидроэнергетической отрасли, как меры по охране окружающей среды и развития сферы возобновляемых источников энергии.

Стороны сошлись во мнении, что активизация политического сотрудничества предоставила бы широкие возможности для формирования долгосрочной и взаимовыгодной платформы сотрудничества, по созданию благоприятных условий для более широкого правового взаимодействия и дала бы толчок многим другим направлениям сотрудничества.

Источник: Кабар