Громко раздается рысь Туманбаева...

В субботу и воскресенье прошлой недели в Аксы прошел большой праздник.

Меценат, один из известных аксыйцев Каныбек Туманбаев призвал народ к согласию, провел среди молодцев соревнования по улак тартышу и борьбе. Поднимающие дух кочевого народа национальные игры прошли с большим азартом. В качестве главного гостя праздника был муфтий Максат Токтомушев.

Конечно, отдельные злопыхатели могут связать приведенные игры с предстоящими парламентскими выборами. Но стоит отметить, что Каныбек мырза без всякой политики на протяжении многих лет протягивает руку помощи народу Аксы, разделяя его трудности, помогая в их преодолении.

И до этого времени на свои личные средства решал ряд социальных вопросов Аксыйского района, а ведь это факт, правильно? Кроме того, активно занимается благотворительной деятельностью. Так, осенью прошлого года Каныбек Туманбаев отправился в Аксы и вручил специальные денежные средства для семей с тяжелыми жизненными условиями. Кроме того, открыл в городе Бишкеке детский дом, в котором в настоящее время воспитываются более тридцати девочек-сирот. Обещает в будущем помочь с поступлением этих девочек в вузы и выпустить их из гнезда с дипломами в руках. Также построил современное медресе, предназначенное для бедных семей и детей-сирот, которое начало функционировать. Сейчас дети там учатся, получают необходимое воспитание. Бесспорно, что наш народ всегда поддержит таких авторитетных азаматов, которые пекутся о народе.

Источник: chyndyk.kg