Улукбеку Кочкорову еще не предлагали стать вице-премьером

По данным источников, кандидатуру министра соцразвития рассматривают в правительстве
Министру труда и социального развития Улукбеку Кочкорову пока не предлагали должность вице-премьер-министра. Об этом он сообщил Vesti.kg.
По его словам, в правительстве таких предложений ему пока не делали.
- Если предложат, то рассмотрю, - поделился он.
Напомним, на должность вице-премьер-министра рассматривают троих кандидатов. Об этом Vesti.kg сообщили собственные источники.
Кабмин рассматривает кандидатуры министра социального развития Улукбека Кочкорова, заместителя секретаря Совета безопасности КР Омурбека Суваналиева и полномочного представителя правительства в Баткенской области Акрама Мадумарова.
Источник: VESTI.KG -
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