Улукбеку Кочкорову еще не предлагали стать вице-премьером

По данным источников, кандидатуру министра соцразвития рассматривают в правительстве

Министру труда и социального развития Улукбеку Кочкорову пока не предлагали должность вице-премьер-министра. Об этом он сообщил Vesti.kg.

По его словам, в правительстве таких предложений ему пока не делали.

- Если предложат, то рассмотрю, - поделился он.

Напомним, на должность вице-премьер-министра рассматривают троих кандидатов. Об этом Vesti.kg сообщили собственные источники.

Кабмин рассматривает кандидатуры министра социального развития Улукбека Кочкорова, заместителя секретаря Совета безопасности КР Омурбека Суваналиева и полномочного представителя правительства в Баткенской области Акрама Мадумарова.

Источник: VESTI.KG -