Талант Мамытов: Депутатская комиссия заслушает Матраимова и Сулайманова

«Решили для объективности заслушать их информацию тоже»

Следующее заседание депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити пройдет с участием депутатов Жогорку Кенеша Искендера Матраимова и Алтынбека Сулайманова. Об этом сообщил председатель комиссии Талант Мамытов.

Он уточнил, что экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова не приглашали.

«Адвокаты Матраимова говорили, что «Азаттык» односторонне ведет расследование и не обращает внимания на их доводы. Поэтому мы решили для объективности заслушать их информацию тоже», - заявил Мамытов.

Алтынбек Сулайманов оказался недоступен для комментариев. Искендер Матраимов сказал Vesti.kg, что находится на совещании и прервал телефонный разговор.

Напомним, что во время прошлого заседания комиссии выступал адвокат Матраимовых - Канатбек Азиз, который предложил назначить международную экспертизу по расследованию «Азаттыка».

Парламентарий Мирлан Жээнчороев предложил пригласить Райымбека Матраимова вместо его юриста.

Источник: VESTI.KG