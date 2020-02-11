 Талант Мамытов: Депутатская комиссия заслушает Матраимова и Сулайманова 

«Решили для объективности заслушать их информацию тоже»
Следующее заседание депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити пройдет с участием депутатов Жогорку Кенеша Искендера Матраимова и Алтынбека Сулайманова. Об этом сообщил председатель комиссии Талант Мамытов.
Он уточнил, что экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова не приглашали.
«Адвокаты Матраимова говорили, что «Азаттык» односторонне ведет расследование и не обращает внимания на их доводы. Поэтому мы решили для объективности заслушать их информацию тоже», - заявил Мамытов.
Алтынбек Сулайманов оказался недоступен для комментариев. Искендер Матраимов сказал Vesti.kg, что находится на совещании и прервал телефонный разговор.
Напомним, что во время прошлого заседания комиссии выступал адвокат Матраимовых - Канатбек Азиз, который предложил назначить международную экспертизу по расследованию «Азаттыка».
Парламентарий Мирлан Жээнчороев предложил пригласить Райымбека Матраимова вместо его юриста.
Источник: VESTI.KG
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