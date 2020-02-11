Заседание в Первомайском суде по делу Алмазбека Атамбаева снова отложили

Не явились защитники экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривают уголовное дело по обвинению бывшего президента Алмазбека Атамбаева, зампредседателя СДПК Кундуз Джолдубаевой, директора Центра гематологии Абдухалима Раимжанова и экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева в коррупции. Об этом сообщают в пресс-службе райсуда.

Сегодня на судебном заседании продолжили допрос свидетеля Ормонбека Джакыпбаева по списку лиц, подлежащих к вызову в зал судебного заседания.

В связи с неявкой адвокатов-защитников Жаманкула Жунусова и Улугбека Карабаева в защиту интересов обвиняемого Калыбека Качкыналиева, судебное заседание отложили на 10:30 часов 13 февраля 2020 года.

Пресс-служба Первомайского районного суда