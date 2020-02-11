На должность вице-премьер-министра рассматривают три кандидатуры. Кто это?

Жениша Разакова сегодня освободили от этой должности

На должность вице-премьер-министра рассматривают троих кандидатов. Об этом Vesti.kg сообщили собственные источники.

Сообщается, что кабмин рассматривает кандидатуры министра социального развития Улукбека Кочкорова, заместителя секретаря Совета безопасности КР Омурбека Суваналиева и полномочного представителя правительства в Баткенской области Акрама Мадумарова.

Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что президент Сооронбай Жээнбеков освободил Жениша Разакова от должности вице-премьер-министра Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.

Источник: VESTI.KG