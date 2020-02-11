Маматалиев: «Я против снижения порога до 3% или 5%»

«Я против снижения порога до 3% или 5%», — заявил депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев.

«Идут различные дискуссии по вопросу порогового балла. Порог 9% на выборах укрепит партийное устройство в парламенте. Однако в то же время может не прийти оппозиция, которая будет выступать. Поэтому в связи с вопросом, поднимаемым общественностью, мы предлагаем законопроект о поправке по снижению порога до 7%. А что касается снижения порога до 3% или 5%, то я тоже против», — сказал Маматалиев.

Источник: govori.tv