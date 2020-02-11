Жээнбеков обсудил с Токаевым ситуацию в Кордае

Вчера, 10 февраля, состоялся телефонный разговор президента Сооронбая Жээнбекова с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.
Сооронбай Жээнбеков обсудил с Касым-Жомартом Токаевым сложившуюся ситуацию в Кордайском районе Казахстана и выразил ему слова поддержки.
Сооронбай Жээнбеков от имени народа Кыргызстана высказал соболезнования родным и близким погибших в результате событий в Кордайском районе, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан исторически оказывал и будет оказывать помощь братскому казахстанскому народу в трудные минуты.
Главы государств также обсудили перспективные вопросы двусторонней повестки дня.
Источник: fakt.kg
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