Жээнбеков обсудил с Токаевым ситуацию в Кордае

Вчера, 10 февраля, состоялся телефонный разговор президента Сооронбая Жээнбекова с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.

Сооронбай Жээнбеков обсудил с Касым-Жомартом Токаевым сложившуюся ситуацию в Кордайском районе Казахстана и выразил ему слова поддержки.

Сооронбай Жээнбеков от имени народа Кыргызстана высказал соболезнования родным и близким погибших в результате событий в Кордайском районе, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан исторически оказывал и будет оказывать помощь братскому казахстанскому народу в трудные минуты.

Главы государств также обсудили перспективные вопросы двусторонней повестки дня.

Источник: fakt.kg