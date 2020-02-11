Аида Касымалиева: «Мы не можем ждать 4 года...»

Вице-спикер Аида Касымалиева от имени Кыргызской Республики приняла участие в ежегодном молитвенном завтраке президентов, который проводится в Вашингтоне с 1953 года.

Завтрак прошел через несколько часов после завершения оправдания президента Трампа в разбирательстве в сенате по импичменту. Как отметила А. Касымалиева, самое главное и важное, что ее волновало, это возможность быстрого решения вопроса визовых ограничений по отношению к кыргызстанцам.

«В ходе встреч становится ясно, что проблема, действительно, только в отсутствии биометрических паспортов. Это подчеркнул и посол США в Кыргызской Республике Дональд Лу, и посол КР в США Болот Отунбаев, который провел ряд официальных встреч по этому вопросу. Хотя глава ГРС и заявил, что введение паспортов планируется с января 2021 года, парламенту и премьер-министру страны нужно приложить все усилия, взять под личный контроль этот вопрос, чтобы в самое ближайшее время выйти из этого списка. То есть мы не можем ждать один год. И этот вопрос будет на моем личном контроле в Жогорку Кенеше. Большую обеспокоенность выразила и кыргызская диаспора в США, с которой мы встретились в посольстве КР в США», — отмечает Аида Касымалиева.

По ее словам, на сегодняшний день на консульском учете посольства официально зарегистрировано более 5,5 тыс. граждан Кыргызстана, которые временно или постоянно проживают на территории США и Канады. Вместе с тем данная статистика не отражает реального количества граждан, проживающих в этих странах. По информации, полученной опросным путем, в США и Канаде проживает более 25 тыс. кыргызстанцев. Согласно данным Министерства внутренних дел США, в период с 1999 по 2019 год более 10 тысяч кыргызских мигрантов получили статус легального постоянного резидента США (обладатели «грин карты»).

Необходимо отметить, что, согласно распоряжению в отношении Кыргызской Республики, вводятся въездные ограничения только на выдачу иммиграционных виз:

иммиграция ближайших родственников (воссоединение семьи);

иммиграция с целью работы;

иммиграция по программе виз для иммигрантов разных национальностей;

возвращение статуса постоянного жителя.

На неиммиграционные визы, то есть на наиболее распространенные типы виз для граждан КР (с целью туризма, бизнеса, обучения, лечения и т.д., включая 5-летние туристические/деловые визы), запрет не распространяется.

Источник: fakt.kg