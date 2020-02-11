Жениш Разаков освобожден от должности вице-премьер-министра КР

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому принята отставка Жениша Разакова и он освобожден от должности вице-премьер-министра Кыргызстана, согласно поданному заявлению.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, Жениш Разаков дважды занимал пост вице-премьр-министра страны. Первый раз — с июня 2016 года по август 2017-го. С августа по октябрь 2017 года был секретарем Совета безопасности; с 26 октября 2017-го по 20 апреля 2018-го — советником президента страны. С 20 апреля 2018 года по 11 февраля 2020-го — вице-премьер-министром КР.

Источник: elgezit.kg