Жениш Разаков освобожден от должности вице-премьер-министра КР

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому принята отставка Жениша Разакова и он освобожден от должности вице-премьер-министра Кыргызстана, согласно поданному заявлению.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Напомним, Жениш Разаков дважды занимал пост вице-премьр-министра страны. Первый раз — с июня 2016 года по август 2017-го. С августа по октябрь 2017 года был секретарем Совета безопасности; с 26 октября 2017-го по 20 апреля 2018-го — советником президента страны. С 20 апреля 2018 года по 11 февраля 2020-го — вице-премьер-министром КР.
Источник: elgezit.kg
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