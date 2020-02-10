Кожобек Рыспаев, депутат ЖК от фракции СДПК: «Асрандиев – спортсмен. Пускай плавает…»

Господин Кожобек, как вы относитесь к тому, что пришел новый вице-премьер-министр по экономике, обязанности вице-премьеров перераспределили?
— Назначение вице-премьеров – это работа правительства. Исполнительная власть сама принимает решение. Депутаты не должны часто вмешиваться в работу исполнительной власти. Иногда мы чрезмерно вмешиваемся. Наша задача – следить за законностью. Издавать законы для решения проблем в селах и районах. На выборах мы многое обещаем, выходя за рамки своих полномочий. Вмешиваемся в работу исполнительной власти, обещая построить дорогу или мост. Это неправильно. Правительство самостоятельно должно решить, как распределить обязанности вице-премьеров. Я думаю, правильно поступили, доверив работу с ЕАЭС новому вице-премьеру. Потому что Эркин Асрандиев работал в этом направлении. Он знает, как работать с банком.
— Но ведь недавно члены комитета сказали: «Асрандиев не перестает ребячиться».
— Какой из него ребенок? Ему почти 50.
— Это они напоминают о том, как он плавал в День независимости…
— Он же спортивный. Будет плавать. Пускай плавает…
Источник: газета «Азия news» №5 от 06.02.2020 / стр. 10
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