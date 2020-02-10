Махабат Мавлянова, депутат ЖК от фракции «Республика – Ата Журт»: «Задержанные в других странах по подозрению в терроризме оказываются нашими гражданами»

Сообщается, что в городе Ташкенте состоялась встреча министра иностранных дел Чынгыза Айдарбекова с госсекретарем США Майком Помпео,
где был обсужден вопрос отмены визового ограничения, введенного США в отношении кыргызских граждан. Как известно, ранее власти США ввели ограничения на иммиграцию в США для граждан 7 стран, в том числе Кыргызстана. Сообщается, что это решение США обусловлено паспортной чехардой у нас.
— Госпожа Махабат, как вы восприняли решение США о введении визового ограничения для граждан Кыргызстана?
— Президент США Дональд Трамп еще перед выборами говорил: «Буду бороться с миграцией, сокращу число мигрантов. Построю стену на границе с Мексикой, укреплю границы». Он выполняет свои обещания. Огорчает то, что под визовые ограничения попал и Кыргызстан. В данное время около десяти тысяч наших граждан являются мигрантами в Америке, работают. Зарплата у них высокая, условия жизни хороши. Надеемся, что введенные ограничения временны и вопрос решится путем переговоров.
— Сообщается, что министр иностранных дел провел переговоры с госсекретарем США по данному вопросу. Знаете ли вы, как депутат, о чем договорились для отмены ограничения?
— Нет, мы пока не располагаем информацией. В СМИ прочитала, что США выдвинули ряд требований и ограничение будет снято после их выполнения. Но я пока не ознакомилась с самими требованиями. Возможно есть невыполнимые требования…
— Может, это связано с тем, что у подозреваемых в терроризме обнаруживались наши паспорта?
— Конечно, этот вопрос остается основным фактором. По правде говоря, у нас часто всплывают факты продажи поддельных паспортов. Когда в других странах задерживают подозреваемых в терроризме, они оказываются нашими гражданами, хотя и другой национальности. Поэтому нужно пресекать незаконную выдачу паспортов, нужно сурово наказывать.
Источник: газета «Азия news» №5 от 06.02.2020 / стр. 8
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