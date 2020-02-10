(Видео) Политолог Эмиль Джураев: Кыргызстану необходимо строить новые отношения с США

Соединенные Штаты Америки накануне представили новую стратегию по Центральной Азии на 2019-2025 годы, в которой обозначены основные цели и направления сотрудничества этой страны с государствами региона.
Что в этой стратегии говорится о Кыргызстане? Какие интересы преследуют США в Центральноазатском регионе в целом и в Кыргызстане в частности. Снимут ли с нашей страны визовые ограничения? И не грозит ли Кыргызстану мировая изоляция?
Эти вопросы Elgezit.kg задал известному политологу, доктору политических наук Эмилю Джураеву.
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