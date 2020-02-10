(Видео) Политолог Эмиль Джураев: Кыргызстану необходимо строить новые отношения с США

Соединенные Штаты Америки накануне представили новую стратегию по Центральной Азии на 2019-2025 годы, в которой обозначены основные цели и направления сотрудничества этой страны с государствами региона.

Что в этой стратегии говорится о Кыргызстане? Какие интересы преследуют США в Центральноазатском регионе в целом и в Кыргызстане в частности. Снимут ли с нашей страны визовые ограничения? И не грозит ли Кыргызстану мировая изоляция?

Эти вопросы Elgezit.kg задал известному политологу, доктору политических наук Эмилю Джураеву.